Straż Graniczna z większymi uprawnieniami. Jest projekt nowelizacji

fot. Attila Husejnow / / FORUM

MSWiA przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Projekt został przygotowany w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części woj. podlaskiego i części woj. lubelskiego. SG będzie mogła nakładać grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia, które wynikają z naruszenia ograniczeń, które zostają wprowadzone na czas stanu wyjątkowego.

Jak czytamy w uzasadnieniu tego projektu, minister właściwy do spraw wewnętrznych na podstawie "Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia" określa w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości, wykaz wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz warunki i sposoby wydawania funkcjonariuszom upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

"Przedłożony projekt został przygotowany w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego" - wskazano w uzasadnieniu.

Jak dodano, w projekcie uwzględniono możliwość rozszerzenia uprawnień na wykroczenia określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2002 roku o stanie wyjątkowym, które wpisują się w zadania ustawowe Straży Granicznej.

Projektowane rozporządzenie zakłada dodanie uprawnienia SG, która będzie mogła nakładać mandaty karne za wykroczenia, które wynikają z naruszenia ograniczeń wprowadzonych na czas stanu wyjątkowego na części woj. podlaskiego i woj. lubelskiego.

W ramach tego rozporządzenia wprowadzono następujący katalog ograniczeń wolności i praw jak m.in. zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń, zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania imprez masowych, obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości lub legitymacji szkolnej czy też zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym, obowiązujący całą dobę.

Wprowadzenie stanu wyjątkowego to też zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech miejsc, obiektów lub obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną oraz ograniczenie dostępu do informacji.

"Wprowadzenie powyższych regulacji umożliwi funkcjonariuszom Straży Granicznej, podczas wykonywania ich ustawowych zadań na obszarze objętym stanem wyjątkowym, nakładanie grzywien w drodze mandatów karnych za wykroczenia związane z naruszaniem obowiązujących tam nakazów lub zakazów" - czytamy.

W uzasadnieniu przekazano też, że proponuje się wejście w życie projektowanych zmian z dniem następującym po dniu ogłoszenia rozporządzenia. "Projektowane zmiany powinny wejść w życie jak najszybciej, w celu zapewnienia właściwego wykonywania zadań przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (...) w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego" - dodano.

Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu następnym po publikacji w Dzienniku Ustaw. (PAP)

Autorka: Natalia Kamińska

