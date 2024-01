Straż Graniczna przekroczyła uprawnienia? Sprawą imigrantów zajmie się prokuratura

Polska granica najtrudniejszą do pokonania. Rząd pracuje nad nową strategią Skuteczniejsza ochrona granicy pozwoli także na wyeliminowanie sytuacji, kiedy to w polskich lasach umierają ludzie - powiedział we wtorek premier Donald Tusk. Jednocześnie jednak zapewnia, że nie będzie ona uznawana za najłatwiejszą do przekroczenia.