Straż Graniczna odebrała nowe pojazdy obserwacyjne o wartości ponad 22 mln zł

Straż Graniczna odebrała 13 pojazdów obserwacyjnych o łącznej wartości ponad 22 mln zł - poinformowała w czwartek PAP ppor. Anna Michalska ze Straży Granicznej. Docelowo pojazdy mają wzmocnić granicę zewnętrzną, ale obecnie przede wszystkim ochronę granicy polsko-białoruskiej.

Chodzi o tzw. PJN-y, czyli Przewoźne Jednostki Nadzoru. W pojazdach obserwacyjnych stworzonych na bazie toyoty hilux po raz pierwszy zamontowane zostały systemy optoelektroniczne, takie same jak są na wieżach obserwacyjnych. Wcześniej systemy te miały nieco mniejszy zasięg.

Pojazdy zostały też wyposażone w czułą kamerę światła dziennego, która umożliwia operatorom obserwowanie kolorowego obrazu jakości HD nawet przy niewielkim poziomie oświetlenia.

Samochody wyposażono w monitory dotykowe, a stanowiska operatorskie przeniesiono do pierwszego rzędu siedzeń co zwiększyło przestrzeń i pozwoliło na rozpoczęcie prowadzenia obserwacji bez konieczności opuszczania pojazdu. SG zaznacza, że w pojazdach zastosowano także nowe elementy w konstrukcji samych pojazdów, dzięki czemu są one bardziej przystosowane do jazdy w trudnym terenie.

Jak informuje Straż Graniczna, system obserwacyjny zamontowany w pojazdach składa się dalekozasięgowej kamery termowizyjnej Flir HRC-u, kamery światła dziennego Full HD Dat – Con LRCS-B1000 i dalmierza laserowego.

W porównaniu do pojazdów zakupionych w 2018 w nowych pojazdach zwiększono ich możliwości terenowe. Jak podaje SG, zmodyfikowane zostało zawieszenie, w którym zwiększono prześwit oraz kąty decydujące o zdolności pojazdu do pokonywania przeszkód terenowych. Pojazdy wyposażono w specjalne opony, oraz zamontowano osłony newralgicznych elementów przeniesienia napędu oraz wyciągarkę.

"Po raz pierwszy w systemach mobilnych zainstalowano urządzenia, które do tej pory zarezerwowane były dla rozwiązań stacjonarnych. Zainstalowano kamerę termowizyjną, która pozwala wykrywać obiekty wielkości człowieka i prowadzić obserwację z odległości kilkunastu kilometrów" - poinformowała Straż Graniczna. Jak zaznaczono, żaden pojazd obserwacyjny poprzednich generacji nie posiadał urządzeń obserwacyjnych o takich parametrach i możliwościach.

Docelowo - jak podała SG - wszystkie pojazdy mają wzmocnić granicę zewnętrzną, jednak obecnie przede wszystkim ochronę granicy polsko-białoruskiej.

Pojazdy zostały rozdysponowane do Nadbużańskiego OSG na granicę z Białorusią i z Ukrainą, gdzie trafi pięć pojazdów, a także Warmińsko-Mazurskiego OSG, na granice z Rosja (3 pojazdy) i Podlaskiego OSG na granicę z Białorusią (5 pojazdów). Dodatkowo do Podlaskiego OSG zostaną oddelegowane jeszcze 3 pojazdy z pozostałych dwóch oddziałów - dwa pojazdy z Morskiego OSG i jeden pojazd z Nadbużańskiego OSG.

Jak podaje SG, obecnie w ramach operacji koordynowanej przez Agencję Frontex - na prośbę agencji - w Łotwie jest jeden pojazd obserwacyjny razem z załogą; pełnią służbę w ochronie granicy łotewsko-białoruskiej.

Zakup 13 nowych pojazdów obserwacyjnych został sfinansowany z tzw. ustawy modernizacyjnej. Wartość jednego pojazdu to ponad 1,7 mln zł. (PAP)

Autor: Marcin Chomiuk

