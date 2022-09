Straż Graniczna: granicę polsko-białoruską próbowali przekroczyć obywatele 38 państw

Niemcy i Austria odnotowują znaczny wzrost nielegalnej migracji

Po okresie ograniczeń w poruszaniu się po Europie spowodowanych pandemią koronawirusa ruch migracyjny wyraźnie wzrasta. Szczególnie dotyczy to tzw. szlaku bałkańskiego, którym coraz więcej osób z Syrii czy Afganistanu dociera do Niemiec, informuje „Welt am Sonntag”.