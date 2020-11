PKN Orlen zapowiada nową strategię i wyższe dywidendy

fot. Karolis Kavolelis / Shutterstock

Strategia PKN Orlen do 2030 roku zakłada wypłatę dywidendy na poziomie minimum 3,50 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Strategia zakłada też, że nakłady inwestycyjne w latach 2020-2030 wyniosą ok. 140 mld zł

PKN Orlen założył w strategii, że do 2030 roku wydatki na dywidendy i pokrycie kosztów podatkowych wyniosą łącznie około 40 mld zł. Jeżeli rok w rok dywidenda będzie się utrzymywała na poziomie wyższym niż 3,5 zł na akcje (1,5 mld zł) to będą to rekordowe dla Orlenu dywidendy. Choć warto pamiętać, że karty tutaj rozdaje Skarb Państwa i 2020 rok udowodnił, że to przede wszystkim do interesu rządowego dopasowywana jest dywidenda.

Akcje koncernu na początku poniedziałkowej sesji taniały o blisko 5 proc., nastroje szybko się jednak odwróciły. Tuż przed południem było już zielono, wzrosty sięgały 5 proc. Zmiana nastrojów na Orlenie wstrząsnęła też przed południem notowaniami WIG20.

Spółka w strategii zakłada wzrost EBITDA grupy do 2030 r. do poziomu ok. 26 mld zł. Jak podano, planowany, skumulowany wynik operacyjny EBITDA LIFO w latach 2020-2030 wyniesie ok. 195 mld zł. Spółka zakłada dwucyfrowy wskaźnik ROCE grupy począwszy od roku 2025.

Strategia zakłada stabilizację EBITDY poprzez wzrost udziałów segmentów petrochemia i energetyka w generowanym wyniku, dalszą dywersyfikację źródeł generowania wyniku operacyjnego oraz większą odporność EBITDA na warunki makro.

Strategia Orlenu zakłada, że do 2030 roku EBITDA segmentu rafineryjnego zwiększy się o 4 mld zł (z 2,8 mld zł w 2019 roku do około 7 mld zł), w petrochemii o 5 mld zł (z 2,3 mld zł do około 7 mld zł), energetyce o 5 mld zł (z 1,6 do około 7 mld zł), w detalu o 2 mld zł (z 3,1 do około 5 mld zł), a w wydobyciu o 1 mld zł (z 0,2 mld zł do około 1 mld zł na koniec 2030 roku).

PKN Orlen zaznacza, że 4 mld zł wyniku EBITDA dodadzą akwizycje Energi i potencjalnie Grupy Lotos. Strategia nie uwzględnia potencjalnego przejęcia PGNiG. Wzrost strategiczny ma dodać 13 mld zł do wyniku EBITDA na koniec 2030 roku.

Miliardy na inwestycje

Oprócz dywidend pieniądze mają trafić też na inwestycje. Nakłady inwestycyjne w latach 2020-2030 wyniosą ok. 140 mld zł. Jak podał Orlen, elementem strategii spółki są inwestycje w obszary zrównoważonego rozwoju do 2030 roku w wysokości 30 mld zł, w tym ponad 25 mld zł w projekty obniżające emisje CO2.

Celem tych inwestycji jest: dekarbonizacja i poprawa efektywności energetycznej, rozwój energetyki odnawialnej, rozbudowa mocy w biopaliwach i biomateriałach, rozwój w obszarze recyklingu, budowa pozycji w paliwach alternatywnych: elektromobilność, wodór, CNG/LNG.

Wydatków można się spodziewać nie tylko w rozwoju organicznym. Jedno to zapowiedziane konsolidacje w sektorze paliwowym, Orlen chce przejmować także w innych obszarach. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w wywiadzie opublikowanym w poniedziałkowym "Pulsie Biznesu" zapytany o przejęcie "Ruchu" wyjaśnił, że bardzo mocno rozwijany jest detal w Orlenie. "To jest część biznesu, która amortyzuje niekorzystne otoczenie makroekonomiczne i generuje znaczące zyski. Sprzedaż pozapaliwowa ma potencjał do dynamicznego wzrostu, dlatego inwestujemy w jej rozwój, ale też promocję naszych produktów i marek. Z tym wszystkim koncern chce wyjść poza stację" - wyjaśnił Obajtek.

"Ruch nie jest ostatnim elementem naszej detalicznej układanki. Warto pamiętać, że ta działalność jest bardzo zyskowna i daje nam dużo dodatkowych opcji w przyszłości" - podkreślił prezes PKN Orlen.

Przepływy wsparte długiem

PKN Orlen szacuje, że w sumie zapotrzebowanie grupy kapitałowej Orlen na środki pieniężne do 2030 roku wynikające z założeń strategicznych, wyniesie łącznie ok. 205 mld zł. Środki pieniężne mają być przeznaczone w następujący sposób:

• ok. 140 mld zł na wydatki inwestycyjne;

• ok. 40 mld zł na wypłatę dywidendy i pokrycie kosztów podatkowych;

• ok. 25 mld zł na pozostałe wydatki

Możliwości finansowe grupa Orlen do 2030 szacuje na ok. 275 mld zł, w tym ok. 195 mld zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej do 2030 roku, około 50 mld zł w ramach dodatkowej przestrzeni dłużnej w perspektywie roku 2030, przy zachowaniu wskaźnika dług netto / EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2,0 - 2,5x, a około 30 mld zł dzięki dostępnym alternatywnym sposobom finansowania takimi jak m.in. project finance bez regresu, finansowanie unijne, współfinansowanie wybranych projektów z partnerami zewnętrznymi oraz obligacje hybrydowe.

Zielone inwestycje

Ze 140 mld zł inwestycji ok. 30 mld to zrównoważony rozwój. Inne założenia to m.in. 2,5 GW mocy OZE w 2030 r., planowa redukcja emisji CO2 w segmencie rafineryjnym i petrochemicznym na obecnych aktywach o 20 proc. oraz o 33 proc. emisji jednostkowej z energetyki. Do 2050 r. zakłada się osiągnięcie neutralności emisyjnej.

"Inwestycje bezpośrednio wpisujące się w cel neutralności emisyjnej będą współfinasowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje emitowane na europejskim rynku kapitałowym" - dodano.



