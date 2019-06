Stratedzy: nowojorska giełda osiągnęła punkt równowagi

Indeks S&P500 zakończy rok niemal dokładnie w tym samym miejscu, w którym znajduje się obecnie, uważają stratedzy z Wall Street.

Główny wskaźnik nowojorskiego parkietu sięgnie na koniec roku 2912 punktów, wynika ze średniej z 25 prognoz strategów ankietowanych przez agencję Bloomberg. Ten pułap praktycznie pokrywa się z obecną wartością S&P500, co może zaskakiwać, bo w drugim półroczu inwestorów czekają wydarzenia, które mogą zaowocować znaczącymi wahaniami rynkowymi. Mowa zwłaszcza o ewentualnych rozmowach handlowych między USA i Chinami, czterech posiedzeniach amerykańskich władz monetarnych oraz o prawyborach prezydenckich w partii demokratycznej. To prawdopodobnie oznacza, że według strategów czynniki te zostały już właściwie wycenione przez inwestorów.

- USA nie wpadną w recesję. Jednak wtórne konsekwencje wojny handlowej, niekorzystne dostosowanie wielkości zapasów oraz niższe ceny surowców każą sądzić, że dynamika zysków spółek będzie w tym roku bliska zeru – komentuje Sean Darby, globalny strateg rynku akcji w banku Jefferies.

O słabych perspektywach wyników spółek świadczy konsens ich prognoz na kończący się kwartał. Według strategów zyski mają się skurczyć o 2,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., co oznaczałoby najbardziej ujemną dynamikę od 2016 r. Co najmniej 10 specjalistów obniżyło końcowo roczną prognozę zysków dla całego rynku, podczas gdy żaden z nich jej nie podniósł. Perspektywy rynkowe stabilizują jednak nadzieje na złagodzenie polityki Fedu, które poprzez obniżenie współczynnika dyskontowania przyszłych zysków uzasadniałoby wzrost wycen spółek (to znaczy, że wzrost wycen mógłby co najmniej zrównoważyć negatywny wpływ spadku zysków spółek oraz ryzyka geopolitycznego na notowania). Choć wskaźnik cena/zysk dla indeksu S&P500 jest dość wysoki (obecnie sięga 17,6), to przy najniższych od 2016 r. rentownościach obligacji amerykańskiego skarbu akcje wyglądają na atrakcyjnie wyceniane na tle papierów dłużnych.

- Spodziewamy się, że w drugim półroczu zdarzy się sytuacja, że indeks S&P500 przekroczy naszą końcoworoczną prognozę [sięgającą 3000 punktów – red.]. Jednak z uwagi na ilość panującej na rynku niepewności i związane z tym wątpliwości inwestorów nie oczekujemy, by mogło dojść do trwałego wyjścia indeksów amerykańskich na wyższe pułapy, i dlatego nie rewidujemy naszej prognozy – zauważa Brian Belski, główny strateg inwestycyjny banku BMO Capital Markets.



MWIE, Bloomberg