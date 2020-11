JSW pokazała wyniki za III kwartał

Santander BP w wynikach za IV kw. zawiąże rezerwę restrukturyzacyjną na ok. 121 mln zł

Santander Bank Polska do końca grudnia 2022 roku planuje w ramach zwolnień grupowych zwolnić do 2 tys. pracowników i szacuje wysokość rezerwy restrukturyzacyjnej z tego tytułu na ok. 121 mln zł - poinformował bank w komunikacie. Rezerwa obciąży wyniki banku za czwarty kwartał 2020 r