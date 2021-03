JSW pokazuje wyniki za IV kwartał 2020 roku

fot. Adam Torchała / Bankier.pl

Strata netto jednostki dominującej grupy JSW w IV kw. 2020 roku wyniosła 452,6 mln zł - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego. Konsensus przewidywał 398,6 mln zł straty.

Po godzinie 10:00 podczas czwartkowej sesji spadki JSW przekraczają 3 proc.

Strata operacyjna wyniosła w tym czasie 509,2 mln zł wobec 434,2 mln zł straty oczekiwanej przez rynek.

Strata EBITDA sięgnęła 224,2 mln zł. Analitycy spodziewali się tymczasem 160,7 mln zł straty.

EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe wyniosła minus 138,3 mln zł.

Przychody grupy JSW wyniosły w czwartym kwartale 1,8 mld zł i były bliskie oczekiwaniom rynku na poziomie 1,74 mld zł.

W całym 2020 roku JSW miała 1.546 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 628,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Strata EBITDA grupy JSW wyniosła w tym okresie 638,4 mln zł wobec 1.939,5 mln zł zysku w 2019 roku, a strata EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe wyniosła 218,8 mln zł wobec 1.875,5 mln zł zysku EBITDA przed rokiem.

Strata EBITDA segmentu Węgiel wyniosła w 2020 roku 825,2 mln zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk EBITDA wynosił 1.358,7 mln zł. EBITDA segmentu Koks wyniosła 57 mln zł wobec 362,9 mln zł zysku przed rokiem. Z kolei EBITDA pozostałych segmentów wyniosła w tym okresie 226,1 mln zł wobec 202,1 mln zł przed rokiem.

Przychody spadły do 6.989,4 mln zł zł z 8.671,8 mln zł w 2019 roku.

Produkcja węgla JSW w IV kwartale 2020 roku spadła o 4,5 proc. kdk do 3,77 mln ton. 2,81 mln ton wyniosła produkcja węgla metalurgicznego, a 0,96 mln ton węgla do celów energetycznych.

W 2020 roku produkcja węgla wyniosła 14,4 mln ton (spadek o 2,6 proc. rdr), a sprzedaż do odbiorców zewnętrznych 9,5 mln ton (9,7 mln ton w 2019 r.).

Produkcja koksu wyniosła w IV kwartale 927,2 tys. ton (wzrost o 9,1 proc. kdk), a w 2020 roku sięgnęła 3,33 mln ton (wzrost o 5,1 proc. rdr). Sprzedaż koksu w 2020 r. wyniosła 3,6 mln ton.

Średnia cena węgla koksowego spadła w 2020 roku o 31 proc. rdr do 436,76 zł/t, a średnia cena koksu spadła o ok. 30 proc. do 777,75 zł/t.

Na koniec grudnia JSW miała 2,18 mln ton zapasów węgla i ok. 183 tys. ton koksu.

Nakłady na inwestycje w grupie JSW wyniosły w IV kwartale 563 mln zł, a w 2020 roku blisko 1,9 mld zł (w ujęciu memoriałowym).

Wyniki JSW w czwartym kwartale 2020 roku według wyliczeń PAP Biznes i ich odniesienie do konsensusu PAP. Dane w mln zł 4Q2020 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2020 rdr Przychody 1805,7 1742,3 3,6% -0,2% 4,4% 6989,4 -28,5% EBITDA -224,2 -160,7 39,6% - - -638,4 - EBIT -509,2 -434,2 17,3% 904,3% 355,5% -1743,3 - zysk netto j.d. -452,6 -398,6 13,6% 651,8% 289,8% -1546,0 - marża EBITDA -12,4% -9,2% -3,17 -26,47 -21,79 -9,13% -28,98 marża EBIT -28,2% -25,0% -3,21 -25,40 -21,74 -24,94% -34,21 marża netto -25,1% -22,9% -2,21 -21,74 -18,35 -22,12% -28,55

