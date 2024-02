Strata netto grupy mBanku w IV kw. 2023 wyniosła 20,3 mln zł, wynik lepszy od oczekiwań

Strata netto grupy mBanku w czwartym kwartale 2023 roku wyniosła 20,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 834,5 mln zł zysku netto - poinformował bank we wstępnych wynikach. Wynik mBanku okazał się lepszy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że strata będzie wyższa i wyniesie 29,8 mln zł.

/ mBank

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich co do wyniku netto za IV kwartał wahały się w przedziale minus 88 mln zł do 0 zł.

Bank informował wcześniej, że wynik netto za IV kwartał 2023 roku będzie ujemny lub bliski zera, na co wpływ miały koszty ryzyka prawnego związane z kredytami walutowym. Bank podał, że wyniosły one 1,48 mld zł podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 430,1 mln zł.

W całym 2023 roku grupa mBanku miała 24 mln zł zysku netto podczas gdy w 2022 roku strata wyniosła 702,7 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 2.355 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2.311,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.280,3 - 2.353 mln zł).

Wynik z prowizji wyniósł 444,5 mln zł i był 5 proc. poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 469,6 mln zł (oczekiwania wahały się od 440 mln zł do 483 mln zł).

Saldo rezerw, bez uwzględnienia rezerw na walutowe kredyty hipoteczne, wyniosło w ostatnim kwartale 2023 roku 476,5 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 23 proc. niższych odpisów na poziomie 378,5 mln zł (w przedziale od 285 mln zł do 434 mln zł).

Wyniki grupy mBanku w czwartym kwartale 2023 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników. w mln zł 4Q2023 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 2 355,0 2 311,1 1,9% Wynik z prowizji 444,5 469,6 -5,3% Koszty ogółem 795,9 753,0 5,7% Saldo rezerw* -476,5 -378,5 25,9% Wynik netto -20,3 -29,8 -32,1% 4Q2023 4Q2022 różnica 3Q2023 różnica w mln zł rdr kdk Wynik odsetkowy 2355 1 978 19,0% 2285 3,1% Wynik z prowizji 445 468 -5,0% 483 -7,9% Koszty ogółem 796 631 26,1% 719 10,7% Saldo rezerw -476 -192 148,4% -258 84,7% Wynik netto -20 835 -83 -75,6%

* bez rezerw na kredyty CHF.

