Strata netto grupy mBanku w IV kw. '21 wyniosła 1,63 mld zł

Strata netto grupy mBanku w czwartym kwartale 2021 roku wyniosła 1,63 mld zł podczas gdy rok wczesnej strata wynosiła 174,7 mln zł - poinformował bank we wstępnych wynikach. Strata banku okazała się zgodna z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie ona 1,63 mld zł oraz z wcześniejszymi szacunkami banku.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do straty netto za IV kwartał wahały się od 1,59 mld zł do 1,7 mld zł.

W styczniu bank oceniał wstępnie, że skonsolidowany wynik w 2021 r. jest ujemny i strata netto wyniesie około 1,2 mld zł. We wtorek bank podał, że strata w 2021 roku wyniosła 1,18 mld zł.

Wpływ na wyniki ostatniego kwartału 2021 roku miały rezerwy związane z walutowymi kredytami hipotecznymi. Koszty ryzyka prawnego związanego z tymi kredytami ujęte w IV kwartale 2021 roku wyniosły 2 mld zł.

Saldo rezerw, bez uwzględnienia rezerw na walutowe kredyty hipoteczne, wyniosło 289,8 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 6 proc. niższych odpisów na poziomie 272,6 mln zł (w przedziale od 247 mln zł do 302 mln zł).

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 1.190,8 mln zł i był 4 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.142 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.115,8 - 1.164 mln zł).

Wynik z prowizji wyniósł 490 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 483,9 mln zł (oczekiwania wahały się od 473 mln zł do 494 mln zł).

Wyniki grupy mBanku w czwartym kwartale 2021 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 4Q2021 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 1 190,8 1 142,0 4,3% Wynik z prowizji 490,0 483,9 1,2% Koszty ogółem 595,5 593,4 0,4% Saldo rezerw -289,8 -272,6 6,3% Wynik netto -1 631,1 -1 626,9 0,3% 4Q2021 4Q2020 różnica 3Q2021 różnica w mln zł rdr kdk Wynik odsetkowy 1191 977 21,9% 1005 18,5% Wynik z prowizji 490 409 19,7% 479 2,2% Koszty ogółem 595 537 11,0% 617 -3,4% Saldo rezerw -290 -263 10,4% -196 48,1% Wynik netto -1631 -175 832,1% 27

