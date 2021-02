mBank pokazał wyniki za IV kwartał. Strata niższa od oczekiwań

fot. Omar Marques / ZUMA Press

Strata netto grupy mBanku w czwartym kwartale 2020 roku wyniosła 174,7 mln zł podczas gdy rok wcześniej zysk wynosił 116,3 mln zł - poinformował bank we wstępnych, niezaudytowanych wynikach. Analitycy spodziewali się o 27 proc. wyższej straty na poziomie 237,9 mln zł.

Oczekiwania 9 biur maklerskich co do straty netto za IV kwartał wahały się od 175 mln zł do 315 mln zł.

W całym 2020 roku zysk netto grupy mBanku wyniósł 103,8 mln zł, podczas gdy w 2019 roku przekraczał 1 mld zł.

Strata netto banku w ostatnim kwartale 2020 roku i znaczny spadek zyskowności w całym roku spowodowane są wysokimi rezerwami na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi.

Na początku lutego bank podał, że rezerwa na to ryzyko w IV kwartale 2020 r. wyniesie 633 mln zł, podczas gdy w III kwartale było to 186,9 mln zł. W całym 2020 roku rezerwy na ryzyko prawne kredytów walutowych wyniosły łącznie 1,02 mld zł.

Z powodu zwiększenia rezerw mBank spodziewał się straty netto w IV kwartale, ale zysku netto w całym 2020 roku.

Łączne saldo rezerw, uwzględniające także rezerwę na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi wyniosło w czwartym kwartale 895,6 mln zł i było 2 proc. niższe od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się 914,4 mln zł, w przedziale od 837 mln zł do 984 mln zł.

Pod koniec grudnia 2020 roku przeciwko bankowi toczyło się 7.508 indywidualnych postępowań sądowych wszczętych przez jego klientów w związku z umowami kredytów CHF, o łącznej wartości roszczeń wynoszącej 1.454,2 mln zł.

Pod koniec września było to 6.443 postępowań, a wartość roszczeń wynosiła 1.150,9 mln zł.

Bank podał, że rezerwy na ryzyko prawne pokrywają ponad 10 proc. portfela CHF i pełną wartość roszczeń.

"Bank zakłada, że zdecydowana większość prognozowanych spraw zostanie wniesiona do 2022 roku, a następnie ich liczba spadnie w związku z oczekiwanym uporządkowaniem otoczenia prawnego" - napisano w raporcie.

mBank podał, że do końca 2020 roku otrzymał 173 prawomocne orzeczenia w sprawach indywidualnych, z tego 70 rozstrzygnięć było dla niego korzystne, a 103 rozstrzygnięcia były niekorzystne.

"W 2020 roku Bank dokonał zmiany prawdopodobieństwa przegranej w sądzie i na dzień 31 grudnia 2020 roku przyjął na podstawie własnej oceny oraz zewnętrznej opinii prawnej poziom 50 proc." - napisano w raporcie.

Portfel kredytów hipotecznych i mieszkaniowych udzielonych klientom indywidualnym w CHF pod koniec 2020 roku wynosił 13,6 mld zł. Ponadto wartość portfela pożyczek udzielonych w CHF, które zostały już całkowicie spłacone wyniosła 6,8 mld zł

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 976,9 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 977,6 mln zł (w przedziale oczekiwań 966 - 998 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 3 proc. rdr i wzrósł 2 proc. kdk.

Marża odsetkowa wzrosła w ujęciu kwartalnym i w IV kwartale 2020 roku osiągnęła poziom 2,2 proc. w porównaniu do 2,15 proc. w III kwartale 2020 roku.

Wynik z prowizji wyniósł 409,5 mln zł i był o 4 proc. wyższy od szacunków rynku, który spodziewał się 394 mln zł (oczekiwania wahały się od 381 mln zł do 421 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 19 proc. rdr i 10 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszty (razem z amortyzacją) wyniosły w ostatnim kwartale 2020 roku 536,6 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (548,8 mln zł). Koszty były na poziomie ubiegłorocznym i spadły 5 proc. w porównaniu do III kwartału 2020 roku.

Bank podał, że spadek nastąpił zarówno za sprawą niższych kosztów pracowniczych, jak i kosztów rzeczowych. Koszty rzeczowe zostały ograniczone głównie dzięki obniżeniu kosztów usług konsultingowych i kosztów IT. Amortyzacja była stabilna w ujęciu kwartalnym.

Wskaźnik kosztów do dochodów spadł w IV kwartale do 34,6 proc. czyli poniżej wskaźnika odnotowanego w poprzednim kwartale (40,2 proc.).

Kredyty brutto grupy mBanku na koniec 2020 roku wynosiły 113,5 mld zł, czyli wzrosły o 4,5 proc., w tym kredyty detaliczne wzrosły o 11,4 proc., a kredyty korporacyjne spadły o 3,7 proc.

Sprzedaż kredytów mieszkaniowych w IV kwartale wyniosła 2,95 mld zł (wzrost 36 proc. rdr)

Skonsolidowany współczynnik kapitału Tier I wynosi 16,9 proc., a łączny współczynnik kapitałowy jest na poziomie 19,8 proc. i oba te wskaźniki znacząco przekraczają wymagane poziomy (odpowiednio 11,15 proc. i 13,86 proc.).

Wyniki grupy mBanku w IV kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników. w mln zł 4Q2020 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 976,9 977,6 -0,1% Wynik z prowizji 409,5 394,0 3,9% Koszty ogółem 536,6 548,8 -2,2% Saldo rezerw* -895,6 -914,4 -2,1% Wynik netto -174,7 -237,9 -26,6% 4Q2020 4Q2019 różnica 3Q2020 różnica w mln zł rdr kdk Wynik odsetkowy 977 1011 -3,3% 960 1,7% Wynik z prowizji 409 345 18,7% 373 9,7% Koszty ogółem 537 534 0,5% 567 -5,3% Saldo rezerw -896 -468 91,4% -456 96,4% Wynik netto -175 116 101

* pozycja uwzględnia także rezerwy na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych.

Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)

