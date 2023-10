Grupa mBank znów zanotowała stratę i to większą niż oczekiwał rynek

Strata netto grupy mBanku w trzecim kwartale 2023 roku wyniosła 83 mln zł podczas gdy rok wcześniej bank miał 2.279 mln zł straty netto - poinformował mBank raporcie. Rynek oczekiwał o 15 proc. niższej straty na poziomie 72,4 mln zł.

Oczekiwania biur maklerskich co do straty netto za III kwartał wahały się od 31 mln zł do 98 mln zł.

Bank zapowiadał wcześniej, że w III kwartale zaraportuje stratę. Wpływ na wyniki miały koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi w CHF, które w III kwartale wyniosły 1,08 mld zł.

Po trzech kwartałach 2023 roku grupa mBanku ma 44,3 mln zł zysku netto, podczas gdy rok wcześniej miała 1,54 mld zł straty netto.

Wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 2.284,7 mln zł i był 3 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2.227,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.175,5 - 2.268 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 210 proc. rdr i 4 proc. kdk. W III kwartale 2022 roku wynik odsetkowy był pod wpływem kosztów wakacji kredytowych.

Wynik z prowizji wyniósł 482,7 mln zł i był zbliżony do szacunków rynku, który spodziewał się 489 mln zł (oczekiwania wahały się od 483 mln zł do 502 mln zł). Wynik ten spadł 6 proc. rdr i 1 proc. w ujęciu kwartalnym.

Saldo rezerw, bez uwzględnienia rezerw na walutowe kredyty hipoteczne, wyniosło 258 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 10 proc. niższych odpisów na poziomie 235,2 mln zł (w przedziale od 216 mln zł do 267 mln zł). Rezerwy wzrosły 41 proc. rdr i 34 proc. kdk

Poniżej przedstawiamy wyniki grupy mBanku w trzecim kwartale 2023 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł 3Q2023 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 2 284,7 2 227,2 2,6% Wynik z prowizji 482,7 489,0 -1,3% Koszty ogółem 719,2 721,7 -0,3% Saldo rezerw -258,0 -235,2 9,7% Wynik netto -83,0 -72,4 14,6% 3Q2023 3Q2022 różnica 2Q2023 różnica w mln zł rdr kdk Wynik odsetkowy 2285 736 210,3% 2200 3,8% Wynik z prowizji 483 514 -6,1% 488 -1,0% Koszty ogółem 719 825 -12,8% 704 2,1% Saldo rezerw -258 -183 41,0% -192 34,2% Wynik netto -83 -2279 -96,4% -15 436,3%





