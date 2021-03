Strata netto Getin Noble Banku w IV kw. '20 wyniosła 133,1 mln zł, wynik lepszy od konsensusu

fot. Łukasz Dejnarowicz / FORUM

Strata netto grupy Getin Noble Banku w czwartym kwartale 2020 roku wyniosła 133,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 245 mln zł - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego. Wynik okazał się 21 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się straty na poziomie 167,9 mln zł.

Oczekiwania trzech biur maklerskich, co do straty netto banku za IV kwartał, wahały się od 155,8 mln zł do 188 mln zł.

W całym 2020 roku strata netto wyniosła 559,4 mln zł i wynik był pod wpływem istotnych jednorazowych obciążeń związanych z sytuacją pandemiczną, jak i portfelem kredytów walutowych.

Bank utworzył w ubiegłym roku rezerwę w wysokości 122 mln zł związaną z pandemią COVID-19 oraz 121 mln zł dodatkowej rezerwy portfelowej na ryzyko prawne kredytów walutowych.

Poziom łącznego współczynnika kapitałowego TCR dla grupy wynosi 8,59 proc. i jest poniżej wymagań regulacyjnych. Na koniec grudnia 2020 roku wskaźnik płynności LCR był powyżej norm regulacyjnych i wynosił 157 proc.

Bank podał, że w połowie stycznia złożył wniosek do KNF z aktualizacją planu naprawy grupy i obecnie trwa postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Według wstępnych danych szacowany poziom łącznego współczynnika kapitałowego TCR na dzień 28 lutego 2021 r. wynosił 7,5 proc.

"(...) Zarząd banku nie spodziewa się zastosowania środków nadzorczych, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na założenie dotyczące kontynuacji działania banku na potrzeby sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego" - napisano w raporcie rocznym.

"Mając jednocześnie na uwadze nieznaczny stopień obniżenia całkowitego współczynnika kapitałowego poniżej progu (...) w opinii zarządu banku przekroczenie tej normy będzie miało charakter przejściowy, a skuteczna realizacja (...) działań w zakresie odbudowy współczynników adekwatności kapitałowej pozwoli na maksymalne skrócenie tego okresu" - dodano.

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wzrósł do 241,6 zł z 233 mln zł rok wcześniej i był zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 248,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 243-253,6 mln zł).

Marża odsetkowa wzrosła z 1,9 proc. w 2019 roku do 2,1 proc. w 2020 roku.

Wynik z prowizji wzrósł do 26,5 mln zł z 22 mln zł i był 28 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 20,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 20 mln zł do 21 mln zł).

Bank podał, że osiągnięty koszt bazy depozytowej w IV kwartale 2020 roku był o 17 punktów bazowych niższy niż w III kwartale 2020 roku oraz o 111 punktów bazowych niższy od kosztu w IV kwartale 2019 roku.

W 2020 roku średni koszt pozyskania depozytów klientowskich wyniósł 1,2 proc. W grudniu 2020 roku wyniósł 0,7 proc. i był niższy w relacji do grudnia 2019 roku o 1,1 pp.

Koszty w ostatnim kwartale 2020 roku wyniosły 191,2 mln zł, czyli były zbliżone do oczekiwań rynku (193,8 mln zł).

Odpisy (wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe oraz wynik z tytułu modyfikacji nieistotnych) wyniosły 75,3 mln zł, czyli były 34 proc. niższe od konsensusu odpisów na poziomie 114,1 mln zł (przedział wynosił 105-120 mln zł).

Koszt ryzyka kredytowego na koniec grudnia 2020 r. w wysokości 1,6 proc. był o 0,3 pp. poniżej poziomu z końca września 2020 roku.

Koszty ryzyka prawnego kredytów walutowych wyniosły w 2020 roku 121,3 mln zł.

Pod koniec 2020 roku bank był pozwany w 4.893 postępowaniach dotyczących kredytów indeksowanych do waluty CHF o łącznej wartości przedmiotu sporu 1.405 mln złotych, w tym w jednym postępowaniu grupowym dotyczącym 213 kredytów indeksowanych do CHF.

W 2020 roku poziom akwizycji rachunków ROR wyniósł łącznie 99,4 tys., czyli był niższy o 43 proc. niż w 2019 roku, a liczba prowadzonych na koniec 2020 roku rachunków wyniosła 1,1 mln, czyli była na podobnym poziomie jak na koniec 2019 roku.

"Na spadek akwizycji nowych ROR w stosunku do roku 2019 miała wpływ w dużej mierze sytuacja epidemiczna oraz wprowadzone przez rząd ograniczenia w przemieszczaniu się, co przełożyło się na okresowe ograniczenie popytu na produkty bankowe" - napisano w raporcie.

W 2020 roku poziom sumy bilansowej spadł do 50,1 mld zł, czyli o 6,5 proc. Łączna wartość sprzedanych w 2020 roku kredytów wyniosła 5,3 mld zł, co oznaczało spadek o 27 proc.

Wyniki Getin Noble Banku w czwartym kwartale 2020 roku według wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 4Q2020 konsensus różnica







PAP





Wynik odsetkowy 241,6 248,2 -2,7%



Wynik z prowizji 26,5 20,7 28,0%



Koszty ogółem 191,2 193,8 -1,3%



Saldo rezerw -75,3 -114,1 -34,0%



Wynik netto -133,1 -167,9 -20,8%

















4Q2020 4Q2019 różnica 3Q2020 różnica w mln zł



rdr

kdk











Wynik odsetkowy 242 233 4% 255 -5% Wynik z prowizji 26 22 22% 15 80% Koszty ogółem 191 201 -5% 194 -1% Saldo rezerw -75 -94 -20% -135 -44% Wynik netto -133 -245 -46% -70 91%

Kredyty CHF stanowią 26,4 proc. wartości bilansowej netto całego portfela kredytów Getin Noble Banku.

