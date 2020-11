Strata netto Getin Noble Banku w III kw. wyniosła 69,8 mln zł

fot. Andrzej Bogacz / FORUM

Strata netto grupy Getin Noble Banku w trzecim kwartale 2020 roku wyniosła 69,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 100,6 mln zł - podał bank w raporcie. Wynik okazał się 28 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się straty na poziomie 97,1 mln zł.

Oczekiwania trzech biur maklerskich, co do straty netto za III kwartał, wahały się od 94 mln zł do 100,3 mln zł.

Strata netto za trzy kwartały 2020 roku wynosiła 426,3 mln zł. Bank podał, że jego wynik był niższy od założonego w planie naprawy, co w znacznym stopniu wynikało z niekorzystnych zmian w otoczeniu makroekonomicznym wywołanych pandemią COVID-19.

Getin poinformował, że prowadzi prace nad aktualizacją planu naprawy.

"Uwzględniając te zdarzenia zarząd banku jest w trakcie weryfikacji i aktualizacji założeń Planu Naprawy celem dostosowania go do nowych realiów gospodarczych i rynkowych wynikających ze skutków pandemii COVID-19" - napisano w raporcie.

Wynik odsetkowy banku w III kwartale spadł do 255,2 mln zł z 263,4 mln zł rok wcześniej i był zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 260,8 mln zł (w przedziale oczekiwań 256,5-265 mln zł).

Wynik z prowizji spadł do 14,7 mln zł z 19,7 mln zł i był 13 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 13 mln zł (oczekiwania wahały się od 12 mln zł do 14 mln zł).

Koszty w III kwartale 2020 roku wyniosły 193,8 mln zł, czyli były zbliżone do oczekiwań rynku (199,9 mln zł).

Odpisy (wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe oraz wynik z tytułu modyfikacji nieistotnych) wyniosły w trzecim kwartale 135,3 mln zł, czyli były 19 proc. niższe od konsensusu odpisów na poziomie 167,4 mln zł (przedział wynosił 156-177 mln zł).

Koszty ryzyka w III kwartale spadły o 0,3 pp. w ujęciu kwartalnym i na koniec września 2020 roku wynosiły 1,9 proc.

Pod koniec września 2020 roku wartość brutto portfela kredytowego objętego moratoriami kredytowymi wyniosła 6,7 mld zł.

Bank podał, że w III kwartale 2020 roku zadecydował o zawiązaniu dodatkowej korekty oczekiwanych strat kredytowych dla aneksów trwających oraz aneksów pomocowych zakończonych wykazujących opóźnienia w spłacie w łącznej kwocie 38 mln zł.

"Obecnie bank obserwuje wysoką dyscyplinę płatniczą wśród klientów, którzy skorzystali z ułatwień kredytowych w pierwszych miesiącach pandemii, a obecnie powrócili do normalnego trybu spłat" - napisano w komunikacie prasowym.

W III kwartale bank utworzył dodatkowy odpis aktualizujący w wysokości 38 mln zł w związku z oczekiwanym wzrostem ryzyka kredytowego wynikającego ze skutków pandemii COVID-19.

Bank podał, że w III kwartale nie utworzył rezerwy na ryzyko prawne z tytułu kredytów walutowych. W II kwartale rezerwa ta wynosiła 11,4 mln zł.

Pod koniec września łączna wartość przedmiotu sporu w 4.192 postępowaniach sądowych (pod koniec czerwca było to 3.531) dotyczących umów kredytowych indeksowanych do walut obcych, w których Getin występował w charakterze pozwanego wyniosła 1.183,2 mln zł (pod koniec czerwca 987,9 mln zł).

Łączna wartość przedmiotu sporu we wszystkich 4.945 postępowaniach sądowych, w których bank występował w charakterze pozwanego wynosi 1.263,9 mln zł.

Bank podał, że w trzech kwartałach 2020 roku rozstrzygniętych prawomocnym wyrokiem było 32 spraw sądowych wytoczonych przeciwko bankowi przez klientów, którzy zaciągnęli kredyty indeksowane do waluty obcej, z czego 18 wyroków było na korzyść klientów, 9 wyroków na korzyść banku, 5 spraw zostało umorzonych.

Rezerwa portfelowa na ryzyko prawne związane z kredytami w CHF wynosi 169,6 mln zł. Łącznie z rezerwami na spory sądowe związane z tego typu kredytami utworzone przez bank rezerwy wynoszą 198,9 mln zł.

Wskaźnik TCR grupy wynosi 8,56 proc

Poniżej przedstawiamy wyniki Getin Noble Banku w trzecim kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł 3Q2020 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 255,2 260,8 -2,1% Wynik z prowizji 14,7 13,0 12,8% Koszty ogółem 193,8 199,9 -3,0% Saldo rezerw -135,3 -167,4 -19,2% Wynik netto -69,8 -97,1 -28,1% 3Q2020 3Q2019 różnica 2Q2020 różnica w mln zł rdr kdk Wynik odsetkowy 255 263 -3% 256 0% Wynik z prowizji 15 20 -26% 10 54% Koszty ogółem 194 224 -13% 209 -7% Saldo rezerw -135 -138 -2% -287 -53% Wynik netto -70 -101 -31% -247 -72%

