Strata netto Benefit Systems w IV kw. sięgnęła 79,4 mln zł

Strata netto Benefit Systems w czwartym kwartale 2020 roku wyniosła 79,4 mln zł wobec 22,3 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie.

Spółka informowała 18 marca o ujęciu w raporcie za 2020 rok szeregu zdarzeń jednorazowych, m.in. odpisów związanych z negatywnym wpływem pandemii COVID-19 oraz rezerwy wynikającej z kary nałożonej przez UOKiK. Konsensus PAP Biznes powstał przed publikacją tego komunikatu, przez co nie jest porównywalny z wynikami.

Strata operacyjna Benefit Systems skorygowana o wpływ zdarzeń jednorazowych wyniosła 43 mln zł wobec 29,8 mln zł zysku rok wcześniej.

W czwartym kwartale 2020 roku wolne przepływy pieniężne spółki za ostatnie dwanaście miesięcy spadły do 55 mln zł ze 121 mln zł kwartał wcześniej. Dług netto na koniec grudnia wynosił 38 mln zł, co stanowiło 0,6-krotność rocznego wyniku EBITDA. Z końcem lutego zadłużenie netto wzrosło do 42 mln zł.

Przychody grupy w ostatnim kwartale ubiegłego roku spadły o 59 proc. rok do roku do 172,8 mln zł. Spadek był związany z ograniczeniem działalności obiektów sportowych ze względu na pandemię. W Polsce, w listopadzie i grudniu, płatności za karty sportowe MultiSport - najważniejszy produkt grupy - były pobierane z rabatem. W trakcie lockdownów grupa nie uzyskiwała ponadto przychodów zagranicą.

Przychody w Polsce spadły w IV kw. o 61 proc. do 124 mln zł, z czego karty sportowe wygenerowały 104,7 mln zł, a kluby 27,6 mln zł przychodów. Strata operacyjna polskiego segmentu, skorygowana o zdarzenia jednorazowe, wyniosła 31,2 mln zł.

Szacunkowa liczba kart sportowych obsługiwanych przez grupę w marcu w Polsce wynosi 437 tys., w lutym było to 411 tys. Firma podała, że w marcu otwartych było 2,3-2,6 tys. obiektów partnerskich, ale kluby należące do Benefit Systems pozostawały zamknięte. Na koniec roku grupa posiadała 158 klubów własnych, tyle samo co na koniec września.

Segment zagraniczny poniósł w czwartym kwartale 17,5 mln zł skorygowanej straty operacyjnej. Przychody spadły o 62 proc. do 34 mln zł.

Liczba aktywnych kart sportowych zagranicą na koniec roku wyniosła 253,8 tys., co oznacza spadek rok do roku o 24 proc. W pierwszym kwartale liczba kart spadła do 245,3 tys. W prezentacji dla inwestorów przypomniano, że obecnie otwarte są obiekty sportowe w Chorwacji (były zamknięte od 28 listopada do 14 lutego), nieczynne pozostają natomiast kluby i siłownie w Czechach (od 18 grudnia), na Słowacji (od 19 grudnia) i Bułgarii (od 22 marca).

W całym 2020 roku strata netto Benefit Systems wyniosła 100 mln zł. Rok wcześniej zysk sięgał 105,3 mln zł. Przychody grupy spadły o 32 proc. do 1,03 mld zł. Zysk operacyjny, oczyszczony o wpływ zdarzeń jednorazowych, sięgnął w ubiegłym roku 13,4 mln zł wobec 155,5 mln zł w 2019.

Benefit Systems liczy na odbudowę liczby kart w trzy miesiące po otwarciu klubów

Benefit Systems oczekuje, że liczba aktywnych kart sportowych grupy wróci do poziomu z października w ciągu trzech miesięcy od otwarcia obiektów sportowych - podała spółka w prezentacji dla inwestorów. W średnim terminie firma spodziewa się powrotu liczby kart do stanu sprzed pandemii. W tym roku chce otworzyć maksymalnie dziesięć nowych klubów fitness, w tym siedem w Polsce.

Na koniec października 2020 roku liczba aktywnych kart wynosiła odpowiednio 797,8 tys. w Polsce i 300,8 tys. na rynkach zagranicznych. W pierwszym kwartale tego roku (łącznie z szacunkową liczbą kart w marcu) w Polsce grupa obsługiwała 437 tys. aktywnych kart, a zagranicą 245 tys.

Benefit Systems liczy na 8 mln zł kwartalnych oszczędności po ponownym otwarciu klubów. Spodziewa się spadku kosztów sprzedaż, ogólnych i administracyjnych o 10 proc. wobec poziomu z 2019 roku. Zagranicą grupa oczekuje utrzymania części oszczędności kosztowych z 2020 roku.

Wydatki inwestycyjne planowane na ten rok to ok. 70 mln zł, z czego ok. 50 mln zł ma trafić na otwarcia nowych klubów i remonty obecnych lokalizacji, a 20 mln zł na wartości niematerialne m.in. informatyzację.

Firma spodziewa się, że wskutek pandemii trendy prozdrowotne przyspieszą i zwiększy się średnia aktywność fizyczna, co wpłynie na wzrost potencjału rynku na którym działa.

Szacunki zaprezentowane przez Benefit Systems zakładają zakończeniu lockdownu w pierwszej połowie 2021 roku i stabilną sytuację epidemiczną w drugim półroczu. (PAP Biznes)

