Bank Millennium ze stratą w IV kw. 2021 roku

/ Bank Millennium

Strata netto grupy Banku Millennium w czwartym kwartale 2021 roku wyniosła 508,9 mln zł - poinformował bank we wstępnych danych. Wynik banku okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, bowiem konsensus PAP Biznes zakładał stratę na poziomie 502 mln zł.

Oczekiwania ośmiu maklerskich co do straty netto banku w czwartym kwartale 2021 roku wahały się od 355 mln zł do 639 mln zł.

Bank informował wcześniej, że spodziewa się w ostatnim kwartale 2021 roku straty netto z powodu rezerw na kredyty walutowe. Odpis na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych wzrósł w tym kwartale do 732 mln zł z 526 mln zł w III kwartale 2021 roku.

W całym 2021 r. grupa Banku Millennium wykazała stratę netto w wysokości 1.332 mln zł.

Wynik odsetkowy banku wyniósł w czwartym kwartale 767,1 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami. Konsensus PAP wynosił 760,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 748,5 - 789,3 mln zł).

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 215 mln zł wobec konsensusu na poziomie 214,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 207 mln zł do 224 mln zł.

Saldo rezerw (bez rezerw na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych), wyniosło w czwartym kwartale 82 mln zł i było 8 proc. niższe od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się 89 mln zł, w przedziale od 80 mln zł do 100 mln zł.

Koszty operacyjne banku sięgnęły 434,1 mln zł i były 3 proc. wyższe od średniej prognoz analityków (421,1 mln zł).

Wyniki Banku Millennium w czwartym kwartale 2021 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 4Q2021 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 767,1 760,9 0,8% Wynik z prowizji 215 214,3 0,3% Koszty ogółem 434,1 421,1 3,1% Saldo rezerw -82 -89,0 -7,9% Zysk netto -508,9 -502,2 1,3% w mln zł 4Q2021 4Q2020 różnica 3Q2021 różnica rdr kdk Wynik odsetkowy 767 625 22,7% 669 14,7% Wynik z prowizji 215 193 11,6% 202 6,7% Koszty ogółem 434 418 3,9% 402 7,9% Saldo rezerw -82 -108 -24,1% -84 -1,8% Zysk netto -509 -109 366,5% -311 63,5%

seb/