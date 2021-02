Strata netto Banku Millennium w IV kw. wyniosła 109,1 mln zł

Bank Millennium

Strata netto grupy Banku Millennium w czwartym kwartale 2020 roku wyniosła 109,1 mln zł podczas gdy rok wcześniej zysk wynosił 27 mln zł - poinformował bank we wstępnych, niezaudytowanych wynikach. Analitycy spodziewali się o 6,2 proc. większej straty na poziomie 116,3 mln zł.

Oczekiwania sześciu biur maklerskich co do straty netto banku w czwartym kwartał 2020 roku wahały się od 67 mln zł do 160 mln zł.

Bank informował wcześniej, że spodziewa się negatywnego wyniku netto w IV kwartale 2020 r., ale dodatniego w całym roku 2020. W ubiegłym roku zysk ten wyniósł 22,8 mln zł.

Wpływ na wyniki banku miało utworzenie w IV kwartale rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w wysokości 415,9 mln zł, podczas gdy w III kwartale było to 129,6 mln zł.

"W chwili obecnej trudno jest wiarygodnie ocenić skalę tego wpływu w przyszłości, winno się jednak założyć, że Bank będzie kontynuował regularne wzmacnianie poziomu rezerw na to ryzyko" - napisano w raporcie.

Łączne saldo rezerw, uwzględniające także rezerwy na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych, wyniosło w czwartym kwartale 524 mln zł i było 6 proc. wyższe od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się 494,4 mln zł, w przedziale od 480 mln zł do 514 mln zł.

Wynik odsetkowy banku pro-forma wyniósł w czwartym kwartale 624,6 mln zł. Konsensus PAP dla wyniku tzw. raportowanego wynosił 626,6 mln zł (w przedziale oczekiwań 624,9-629 mln zł).

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 192,7 mln zł wobec konsensusu na poziomie 191,9 mln zł (oczekiwania wahały się od 187 mln zł do 196 mln zł.

Koszty operacyjne banku sięgnęły 417,7 mln zł i były o 4 proc. wyższe od średniej prognoz analityków (402,5 mln zł).

Poniżej przedstawiamy Banku Millennium w czwartym kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł 4Q2020 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy* 624,6 626,6 -0,3% Wynik z prowizji 192,7 191,9 0,4% Koszty ogółem 417,7 402,5 3,8% Saldo rezerw** -524,0 -494,4 6,0% Zysk netto -109,1 -116,3 -6,2% w mln zł 4Q2020 4Q2019 różnica 3Q2020 różnica rdr kdk Wynik odsetkowy 625 693 -9,8% 624 0,1% Wynik z prowizji 193 183 5,5% 180 7,2% Koszty ogółem 418 490 -14,8% 412 1,4% Saldo rezerw -524 -296 77,0% -280 87,1% Zysk netto -109 27 60

* dane banku pro-forma, konsensus dotyczył danych tzw. raportowanych

** pozycja uwzględnia także rezerwy na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych.

Bank Millennium planuje w '21 C/I na poziomie 47 proc.

Bank Millennium planuje w 2021 roku ograniczyć sieć oddziałów, chce by wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 47 proc. i planuje utrzymać koszt ryzyka na portfelu kredytowym poniżej 80 punktów bazowych - poinformował bank w raporcie.

Bank podał, że ze względu na niepewność związaną z pandemią COVID-19 zdecydował o przedłużeniu strategii na lata 2018-20 o jeszcze jeden rok i o przygotowaniu nowej na lata 2022-2024.

"Celem banku jest odbudowa porównywalnych wyników operacyjnych, które uległy ograniczeniu w wyniku kryzysu COVID-19 oraz jego pośrednich i bezpośrednich konsekwencji w terminie od 1,5 do 2 lat" - napisano w raporcie.

"Zamierzamy osiągnąć ten cel poprzez finalizację obecnego programu ograniczenia kosztów, wprowadzenie nowych programów poprawy sprawności operacyjnej oraz poprawę wyników biznesowych poprzez wdrożenie poprawionej polityki cenowej i wzrost sprzedaży produktów kluczowych" - dodano.

Bank zakłada w 2021 roku dwucyfrowy wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych, a sprzedaż kredytów hipotecznych ma być powyżej 7 mld zł.

Bank podał, że w 2021 roku będzie koncentrować się na dążeniu do poprawy sprawności operacyjnej poprzez restrukturyzację procesów, automatyzację, standaryzację i uproszczenie procesów.

"Zamierzamy jeszcze bardziej ograniczyć sieć oddziałów, dalej utrzymywać koszty pod silną kontrolą pomimo wyższych kosztów prawnych i IT, aby uzyskać wskaźnik koszty/dochody na poz. 47 proc. oraz przyjmując za cel ok. 40 proc. w średnim okresie w porównaniu do 49 proc. w roku 2020" - napisano w raporcie.

Bank podał, że w obszarze leasingu planuje przywrócić produkcję do poziomu z 2019 roku (3,5 mld zł) z poziomu 2,5 mld zł w roku 2020.

"Cały wzrost akcji kredytowej, zarówno w detalu, jak i w obszarze bankowości przedsiębiorstw, musi zostać zrealizowany przy utrzymaniu kosztu ryzyka na portfelu poniżej 80 punktów bazowych oraz przy ostrożnościowym monitoringu ewolucji zachodzącej w gospodarce w wyniku COVID-19" - napisano w raporcie.

W 2020 roku wskaźnik kosztów do dochodów wynosił 49 proc., a bez pozycji nadzwyczajnych (głównie kosztów integracji, przeszacowania udziałów VISA) wskaźnik ten wyniósł 46,7 proc.

(PAP Biznes)