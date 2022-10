Drogie wakacje kredytowe. Bank Millennium z dużą stratą w III kw. 2022 r.

/ Bank Millennium

Strata netto grupy Banku Millennium w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła 1.000,9 mln zł podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 311,3 mln zł - poinformował bank w raporcie. Wynik banku okazał zgodny z oczekiwaniami, bowiem konsensus PAP Biznes zakładał stratę na poziomie 981,8 mln zł.

Oczekiwania siedmiu maklerskich co do straty netto banku w trzecim kwartale 2022 roku wahały się od 954 mln zł do 1.010 mln zł.

Bank informował wcześniej, że ujęcie z góry kosztów wakacji kredytowych w wysokości 1.423 mln zł, co odpowiada założeniu skorzystania z wakacji kredytowych przez 80 proc. uprawnionych kredytobiorców, skutkować będzie ujemnym wynikiem netto za III kwartał 2022 roku.

Poziom wykorzystania wakacji kredytowych w Banku Millennium w III kwartale wyniósł średnio 66 proc. uprawnionych kredytobiorców, we wrześniu był wyższy niż w sierpniu. Bank dokona przeglądu swoich szacunków kosztu tego programu na początku 2023 roku - podał bank w raporcie.

Koszty te były bezpośrednią przyczyną znaczącej straty netto w tym okresie i w konsekwencji niespełnienia minimalnych wymogów kapitałowych.

Millennium dodatkowo zawiązał 447 mln zł rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez bank.

Wynik odsetkowy banku wyniósł w trzecim kwartale 1.271,4 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami. Konsensus PAP wynosił 1.274,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.267 - 1.281 mln zł).

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 179,4 mln zł wobec konsensusu na poziomie 180,6 mln zł (oczekiwania wahały się od 174 mln zł do 199 mln zł.

Saldo rezerw (bez rezerw na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych), wyniosło w trzecim kwartale 162,7 mln zł i było 13 proc. wyższe od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się 144,5 mln zł, w przedziale od 120 mln zł do 222 mln zł.

Wyniki Banku Millennium w trzecim kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 3Q2022 konsensus różnica







PAP





Wynik odsetkowy 1 271,4 1 274,4 -0,2%



Wynik z prowizji 179,4 180,6 -0,7%



Koszty ogółem 461,5 451,9 2,1%



Saldo rezerw -162,7 -144,5 12,6%



Zysk netto -1 000,9 -981,8 1,9%







































w mln zł 3Q2022 3Q2021 różnica 2Q2022 różnica





rdr

kdk











Wynik odsetkowy 1 271 669 90,1% 1 179 7,8% Wynik z prowizji 179 202 -11,0% 206 -13,0% Koszty ogółem 462 402 14,7% 677 -31,8% Saldo rezerw 462 -84 -652,8% -71 -752,8% Zysk netto -1 001 -311 221,5% -140 613,6%

