Bank Millennium pokazał stratę za I kw. Wynik gorszy do oczekiwań

Strata netto grupy Banku Millennium w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosła 122,3 mln zł podczas gdy rok wcześniej bank miał 311,3 mln zł straty - poinformował bank w raporcie. Wynik banku okazał się 30 proc. gorszy do oczekiwań, bowiem konsensus PAP Biznes zakładał stratę na poziomie 93,8 mln zł.

Oczekiwania siedmiu maklerskich co do straty netto banku w pierwszym kwartale 2022 roku wahały się od 51 mln zł do 136 mln zł.

Bank informował wcześniej, że utworzy 451,2 mln zł rezerw w ciężar wyników pierwszego kwartału 2022 roku na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez bank. W efekcie bank zapowiadał, że pokaże stratę netto w I kwartale.

Saldo rezerw, bez rezerw na kredyty CHF, wyniosło w pierwszym kwartale 83,1 mln zł i było 14 proc. wyższe od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się 72,7 mln zł, w przedziale od 20 mln zł do 87 mln zł. Rezerwy wzrosły 9 proc. rdr i 1 proc. w ujęciu kwartał do kwartału.

Wynik odsetkowy banku wyniósł w pierwszym kwartale 961 mln zł, czyli był zgodny z oczekiwaniami rynku. Konsensus PAP wynosił 965,6 mln zł (w przedziale oczekiwań 951,8-982 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 55 proc. rdr i 25 proc. kdk.

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 220,8 mln zł i także był zgodny z szacunkami rynku. Konsensus PAP Biznes zakładał wynik z prowizji na poziomie 220,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 213 mln zł do 225 mln zł. Wynik z prowizji wzrósł 8 proc. rdr i 3 proc. w ujęciu kdk.

Koszty operacyjne banku sięgnęły 486,2 mln zł i były na poziomie oczekiwanym przez analityków (488,7 mln zł).

Koszty polubownych ugód z kredytobiorcami walutowych kredytów hipotecznych wyniosły w I kwartale 124 mln zł, a w całym 2021 roku koszty te wyniosły 364 mln zł.

Bank podał, że w efekcie tych negocjacji oraz pozostałych naturalnych czynników, liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się od początku roku do końca marca 2022 r. o prawie 2.700, podczas gdy w całym 2021 roku było to prawie 10.300 umów. (PAP Biznes)

