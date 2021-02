Strata netto Banku Handlowego w IV kw. wyniosła 57,9 mln zł

materiały dla mediów

Strata netto Banku Handlowego w IV kwartale 2020 roku wyniosła 57,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 173,8 mln zł zysku netto - poinformował w czwartek bank we wstępnych niezaudytowanych wynikach za 2020 rok.

W całym 2020 roku grupa wypracowała zysk netto w wysokości 172,4 mln zł, który był niższy o 64,1 proc. od wyniku osiągniętego w 2019 roku.

Wpływ na wyniki banku w ostatnim kwartale 2020 roku miał odpis wartości firmy w wysokości 215 mln zł w części dotyczącej segmentu bankowości detalicznej.

Sporządzony wcześniej konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto Banku Handlowego w IV kwartale wyniesie 136 mln zł, jednak nie uwzględniał on podanej we wtorek informacji o dodatkowym odpisie.

Bank podał, że odpis ten miał charakter jednorazowy i nie wpływa on na pozycję płynnościową oraz na współczynniki wypłacalności banku. Po wyłączeniu tego zdarzenia zysk wyniósłby 157 mln zł i byłby to najlepszy poziom w całym 2020 roku.

Saldo rezerw (wynik z tytułu oczekiwanych strat kredytowych aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe) według wyliczeń PAP Biznes wyniosło w IV kwartale 12,1 mln zł. Konsensus PAP zakładał rezerwy na poziomie 23 mln zł.

W IV kwartale 2020 roku bank rozpoznał rezerwę na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi w CHF w wysokości 13 mln zł i podwyższył o 10 mln zł rezerwę dotyczącą zwrotu prowizji z tytułu pożyczek przedpłaconych.

Wynik odsetkowy banku wyniósł 220,9 mln zł i okazał się zbliżony do oczekiwań na poziomie 225 mln zł (oczekiwania wahały się w przedziale 220-234 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 25 proc. rdr i wzrósł 3 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 158 mln zł i był 11 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 141,9 mln zł (oczekiwania wahały się od 136 mln zł do 149 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 16 proc. rdr i 15 proc. kdk.

Koszty (razem z amortyzacją) w ostatnim kwartale 2020 roku wyniosły 275,8 mln zł, czyli były zgodne z oczekiwaniami. Koszty pozostały na poziomie ubiegłorocznym i wzrosły 2 proc. w porównaniu do III kwartału 2020 roku.

Suma bilansowa grupy wynosi 60,9 mld zł i była o 17,2 proc. wyższa niż na koniec 2019 roku.

Wartość należności od klientów na koniec 2020 roku wyniosła 21,9 mld zł , czyli spadła o 7,7 proc.

Wartość kredytów netto w segmencie bankowości instytucjonalnej, wyniosła 14,7 mld zł, co oznacza spadek o 10,1 proc. Bank podał, że spadek wolumenów kredytowych dotyczył niższego popytu na kredyt (głównie na kredyty w rachunku bieżącym) zwłaszcza ze strony klientów Bankowości Przedsiębiorstw, na działalność których istotny wpływ miała pandemia COVID-19.

Wolumen kredytów netto udzielonych klientom indywidualnym spadł natomiast o 2,2 proc. do 7,2 mld zł. Za spadek wolumenów kredytowych odpowiadały należności niezabezpieczone (o 8,7 proc. do 5 mld zł) w związku ze słabszym popytem klientów na pożyczki gotówkowe, wywołanym pandemią COVID-19. Z drugiej strony kredyty hipoteczne wzrosły w 2020 roku o 16,4 proc. do 2,2 mld zł.

Wskaźnik kredytów do depozytów spadł do 51 proc.

w mln zł 4Q2020 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 220,9 225,0 -2% Wynik z prowizji 158,0 141,9 11% Koszty ogółem 275,8 272,0 1% Saldo rezerw -12,1 -23,0 -47% Zysk netto -57,9 136,0 w mln zł 4Q2020 4Q2019 różnica 3Q2020 różnica rdr kdk 271 Wynik odsetkowy 221 296 -25% 214 3% Wynik z prowizji 158 136 16% 137 15% Koszty ogółem 276 275 0% 271 2% Saldo rezerw -12 -12 2% 25 Zysk netto -58 180 115

(PAP)

seb/