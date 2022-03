BNP Paribas BP ze stratą za IV kw. 2021 roku. Zarząd nie planuje dywidendy

/ Materiały prasowe

Strata netto grupy BNP Paribas Bank Polska w IV kwartale 2021 roku wyniosła 273,5 mln zł podczas gdy rok wcześniej bank miał 167,5 mln zł zysku - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego. Strata banku była 16 proc. wyższa od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie ona 236,1 mln zł.

Oczekiwania 7 biur maklerskich, co do straty netto za IV kwartał, wahały się od 191 mln zł do 302 mln zł.

W 2021 roku zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska wyniósł 176,3 mln zł, czyli był 76 proc. niższy niż rok wcześniej.

W grudniu bank informował, że jego zarząd zaakceptował wysokość szacunku rezerwy dot. portfela umów kredytów mieszkaniowych w CHF na koniec 2021 r. w łącznej kwocie ok. 1,3 mld zł, co oznacza zaksięgowanie w ciężar IV kwartału rezerwy w wysokości ok. 580 mln zł. Bank spodziewał się straty netto w IV kwartale 2021 r., jednak zapowiadał, że wynik netto za cały 2021 r. będzie dodatni.

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 864,2 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 852,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 799-873 mln zł).

Wynik z prowizji wyniósł 301,3 mln zł i był 15 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 262,4 mln zł (oczekiwania wahały się od 253 mln zł do 272 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w czwartym kwartale 2021 roku 74,2 mln zł. Rynek oczekiwał o 7 proc. niższych odpisów na poziomie 69,2 mln zł.

Koszty (razem z amortyzacją) wyniosły w ostatnim kwartale 2021 roku 705,2 mln zł, czyli były 13 proc. wyższe niż konsensus (621,7 mln zł).

Wyniki grupy Banku BNP Paribas BP w czwartym kwartale 2021 roku według wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 4Q2021 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 864,2 852,4 1% Wynik z prowizji 301,3 262,4 15% Koszty ogółem 705,2 621,7 13% Saldo rezerw -74,2 -69,2 7% Zysk netto -273,5 -236,1 16% 4Q2021 4Q2020 różnica 3Q2021 różnica w mln zł rdr kdk Wynik odsetkowy 864 747 16% 785 10% Wynik z prowizji 301 258 17% 251 20% Koszty ogółem 705 625 13% 599 18% Saldo rezerw -74 -109 -32% -61 22% Zysk netto -274 167 154

Zarząd proponuje przeznaczenie zysku za 2021 rok na kapitał rezerwowy

Zarząd BNP Paribas Bank Polska rekomenduje przeznaczenie całości zysku netto banku za rok obrotowy 2021 w kwocie 184,5 mln zł na kapitał rezerwowy - poinformowała spółka w komunikacie. Rada nadzorcza banku pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu, a ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie walne zgromadzenie.

Przed rokiem BNP Paribas Bank Polska również nie wypłacił dywidendy.

Jak podano w czwartkowym komunikacie, zarząd postanowił także zawnioskować do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na zaliczenie kwoty zysku za rok 2021 do funduszy własnych

seb/