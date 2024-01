Strajki i paraliż kolejowy w Niemczech. Branża lotnicza zaciera ręce

W związku z ogłoszonym strajkiem na kolei linie lotnicze Lufthansa odnotowały znaczny wzrost zainteresowania lotami na trasach krajowych. Na okres strajku, który potrwać ma blisko tydzień, pasażerowie dokonali wiele dodatkowych rezerwacji – potwierdziła we wtorek centrala Lufthansy we Frankfurcie.

fot. Nate Hovee / / Shutterstock

Aby zapewnić w tym okresie możliwość podróży jak największej liczbie klientów, wykorzystywane będą większe samoloty – wyjaśnił rzecznik Lufthansy.

„Gwałtowny wzrost popytu” na swoich krajowych trasach w Niemczech (m.in. Duesseldorf, Hamburg, Berlin, Kolonia/Bonn i Stuttgart) odnotowała także spółka zależna Lufthansy - Eurowings. Rzecznik podkreślił, że obecna ilość rezerwacji jest „największa w ciągu ostatnich czterech lat”.

Eurowings zapowiedział ponadto wykorzystanie do przewozów pasażerskich większych maszyn, dysponujących nawet o 40 proc. więcej miejsc.

W wyniku trwającego sporu zbiorowego między Deutsche Bahn a związkiem zawodowym maszynistów GDL, związkowcy chcą od wtorku sparaliżować znaczną część ruchu kolejowego w całym kraju. Strajk w ruchu kolejowym rozpocznie się w nocy z wtorku na środę, potrwa do poniedziałku wieczorem. Strajk w ruchu towarowym rozpocznie się parę godzin szybciej - już we wtorek wieczorem.

Niemiecki Automoblil Klub (ADAC) ostrzegł we wtorek, że strajk maszynistów wpłynie również na wzrost natężenia ruchu na drogach, autostradach i drogach dojazdowych – szczególnie w dużych obszarach metropolitalnych. „Dlatego zalecamy unikanie zwyczajowych godzin szczytu i wyruszanie pół godziny wcześniej lub później. Jeśli to możliwe, spotkania należy przełożyć na inny termin i pracować z domu” - powiedział we wtorek Herbert Fuss z ADAC. (PAP)

mszu/wr/