Strajk w składzie amunicji, skąd wysyłane są pociski dla Ukrainy

Wielka Brytania zdelegalizuje gaz rozweselający. Zostanie uznany za narkotyk Podtlenek azotu, czyli gaz rozweselający zostanie sklasyfikowany jako narkotyk i zdelegalizowany do końca roku - ogłosił we wtorek brytyjski rząd. W Wielkiej Brytanii to druga najczęściej stosowana przez osoby w wieku 16-24 lata substancja odurzająca, po marihuanie.