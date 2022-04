Strajk w skarbówce nabiera realnych kształtów. Czy zdążysz złożyć PIT?

fot. Rafal Kuzma / / FORUM

Urzędnicy skarbówki będą protestować przez cały tydzień przez 15 minut dziennie. W tym czasie petenci nie skorzystają z usług, na przykład ze składania rozliczenia PIT za 2021 r. w tradycyjnej, papierowej formie we właściwym urzędzie skarbowym.

Ostatni tydzień składania rocznych rozliczeń PIT za 2021 r. mija w cieniu strajku. Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej codziennie przez 15 minut od 25 kwietnia do 2 maja nie będą obsługiwać petentów. W praktyce oznacza to, że protest potrwa do końca sezonu na złożenie PIT. Warto przy tym pamiętać, że deklarację podatkową można złożyć nie tylko w tradycyjnej wersji papierowej, ale również za pośrednictwem internetu.

"Związkowa Alternatywa w KAS postanowiła zorganizować akcję polegającą na odchodzeniu od biurek przez urzędników codziennie od 25 kwietnia do 2 maja między 12:00 i 12:15. To symboliczny protest, który jednak będzie jasnym sygnałem dla władzy, że mamy dość niskich płac, lekceważenia, obciążania pracowników skarbówki nowymi obowiązkami bez podnoszenia pensji. Akcja jest w pełni legalna, bo każdy pracownik ma prawo do przerwy w pracy" – czytamy w liście przesłanym przez Związkową Alternatywę do Piotra Dudy, przewodniczącego NSZZ Solidarność.

Już jutro rusza nasz protest w skarbówce! Nie boimy się władzy! pic.twitter.com/G8ynLpcvCC — Związkowa Alternatywa (@zwiazkowa) April 24, 2022

List jest formą reakcji na ostatnie działania centrali NSZZ Solidarność w Krajowej Administracji Skarbowej. "Sekcja Administracji Skarbowej NSZZ Solidarność w swoich oficjalnych stanowiskach ostrzega pracowników przed naszą akcją i grozi konsekwencjami dyscyplinarnymi za udział w niej" – wyjaśniają związkowcy z ZA.

Związek zawodowy w Krajowej Administracji Skarbowej domaga się podniesienia płac – podwyżki o 20 proc. wynagrodzeń podstawowych – oraz poprawy warunków pracy i realizacji zaległej uchwały modernizacyjnej.

DF