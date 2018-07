Strajk w Ryanairze: najpierw piloci, teraz załoga

Niezadowolenie załogi Ryanaira rośnie. Zaledwie kilka dni temu piloci zapowiedzieli 24-godzinny strajk w Irlandii, a obecnie o kolejnym proteście mówią pracownicy czterech państw, którzy zamierzają strajkować 25 i 26 lipca bieżącego roku - podaje The Guardian.

W wyniku eskalacji sporu na linii pracownicy – Ryanair, załoga z Belgii, Portugalii, Hiszpanii i Włoszech przeprowadzi strajk, który znacząco wpłynie na zakłócenia w lotach w okresie wakacyjny. W Hiszpanii, Portugalii i Belgii protest potrwa 48 godzin – od 25 do 26 lipca, natomiast we Włoszech 24 godziny 25 lipca.

