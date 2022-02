Szykuje się strajk u największego przewoźnika kolejowego w kraju. Trudności z dojazdami

fot. Robson90 / / Shutterstock

Pracownicy Polregio zapowiedzieli strajk ostrzegawczy, który odbędzie się 2 marca, jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Tego dnia pociągi mają zatrzymać się na stacjach w godzinach porannych i nie realizować połączeń. Kością niezgody są żądania podwyżek o 700 zł dla wszystkich pracowników. Zarząd odpowiada, że te oczekiwania mogą zagrozić upadkiem spółki.

Największy przewoźnik kolejowy w Polsce może mieć problem z realizacją połączeń. Pracownicy spółki Polregio zapowiedzieli strajk ostrzegawczy, który odbędzie się w środę, 2 marca, i polegać będzie na zatrzymaniu pociągów na stacjach kolejowych w godzinach od 6 do 8 rano. W referendum strajkowym, którego frekwencja wyniosła 70 proc., za tym rozwiązaniem opowiedziało się 95 proc. osób. Najważniejszym postulatem strajkujących jest przyznanie wszystkim pracownikom podwyżki w wysokości 700 zł.

Prezes Polregio Artur Martyniuk odpowiedział pracownikom, że ich żądanie nie może zostać spełnione. Jak tłumaczy, koszt wzrostu wynagrodzeń wyniósłbym w 2022 r. 124 mln zł, co wpłynęłoby na straty finansowe spółki oraz zagroziło jej rentowności.

Propozycją prezesa skierowaną do pracowników jest przyznanie 200 zł podwyżki dla każdego od kwietnia 2022 r. oraz kolejnych 200 zł od listopada br. Jednocześnie, aby zrealizować ten plan, do kasy spółki musiałyby wpłynąć dodatkowe środki od urzędów marszałkowskich – od kilku do kilkunastu milionów zł.

Polregio codziennie realizuje ok. 1,5 tys. połączeń, co daje mu tytuł największego przewoźnika kolejowego w naszym kraju. Od 2015 r. jest on w większości w rękach Agencji Rozwoju Przemysłu. Pozostałe udziały zostały podzielone na wszystkie urzędy marszałkowskie, dlatego prezes zarządu skierował prośbę o dofinansowanie właśnie do nich.

