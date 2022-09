Strajk nauczycieli coraz bliżej. Powstał międzyzwiązkowy komitet protestacyjny

Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich od 1 października. W 2023 roku kolejne

Od 1 października wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich wzrosną o kilkaset złotych, a od przyszłego roku o kolejne 7,8 proc. Łącznie będzie to ok. 12-13 proc. podwyżki – powiedział we wtorek w Radiu Zet minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.