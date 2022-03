Strajk na lotniskach w Niemczech. 120 odwołanych lotów

Senat za utrzymaniem większej stawki dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

Senat w piątek nie wniósł poprawek do nowelizacji ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, tym samym trafi ona do podpisu prezydenta. Cel ustawy to utrzymanie zwiększonej stawki dopłaty z Funduszu na poziomie podniesionym w czasie pandemii, czyli 3 zł do wozokilometra.