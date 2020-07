Strajk głodowy przed TVP. Aktywiści protestują przeciw obojętności mediów na katastrofę klimatyczną

Aktywiści ruchu Extinction Rebellion rozpoczęli dzisiaj strajk głodowy przed siedzibą TVP. W ten sposób chcą zwrócić uwagę na zbyt małą obecność informacji o katastrofie klimatycznej w mediach.



Na skwerze na pl. Powstańców Warszawy pojawiły się w czwartek namioty i śpiwory. Czwórka młodych ludzi podjęła strajk głodowy w proteście przeciw obojętności polskich mediów na problem katastrofy klimatycznej. W piątek o 12.00 z głodującymi spotka się prof. Szymon Malinowski, autor głośnego filmu "Można panikować".

– Nie możemy patrzeć obojętnie na to, że nasza przyszłość jest niszczona po cichu, bezgłośnie – powiedziała pomysłodawczyni protestu Oliwia Łuszczyńska. – Zdecydowana większość Polaków nie zdaje sobie sprawy ze skali i tempa zmian klimatu i tego, że mogą one doprowadzić do upadku cywilizacji w ciągu kilkudziesięciu lat. Obowiązkiem mediów jest uświadamiać ludziom fakty naukowe – dodała aktywistka Extinction Rebellion.

Kryzys klimatyczny nabiera tempa. Stężenie CO2 w atmosferze przekroczyło 416 ppm, jest najwyższe od milionów lat i szybko rośnie. Raporty Międzyrządowego Zespołu d.s. Zmian Klimatu (IPCC), przyjęte przez 195 krajów, nie pozostawiają złudzeń. Jeśli nie podejmiemy szybko działań, efekt cieplarniany doprowadzi do wzrostu temperatur o 4– 6 stopni C do roku 2100. Znacznie wcześniej ogrzewanie atmosfery spowoduje mordercze fale upałów (w 2003 doprowadziły do śmierci 70 tys. ludzi w Europie), zwiększenie częstotliwości i siły takich zjawisk jak susze, huragany, powodzie, drastyczny spadek produkcji żywności i głód w wielu rejonach świata, masowe migracje ludzi z obszarów, w których życie stanie się niemożliwe (np. Indie, Chiny, Afryka), wojny o kurczące się zasoby.

/ Extinction Rebellion

W grudniu 2019 polscy naukowcy i organizacje pozarządowe zaapelowały do koncernów medialnych o większe zaangażowanie w informowanie o zmianach klimatu. Sygnatariusze - 500 naukowców i 80 organizacji pozarządowych (m.in. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, GreenPeace, WWF, Strajk Dla Ziemi, Rodzice dla klimatu) - domagają się od koncernów:

powołania pełnomocników ds. klimatu,

przyjęcia Deklaracji informowania o zmianach klimatu.

Od stycznia aktywiści rozmawiają z zarządami i redakcjami największych mediów, przedstawiając fakty i domagając się konkretnych działań.

– Apelujemy do zarządów TVN, Polsatu i TVP o spotkanie z nami i o podjęcie pilnych działań, aby na miarę największego kryzysu, przed jakim kiedykolwiek stanęła ludzkość – powiedział Błażej Miernikiewicz.

- Media mają obowiązek informowania o rzeczach ważnych. Nie ma obecnie ważniejszych problemów niż zmiany klimatu, które zagrażają naszej cywilizacji – dodał aktywista Extinction Rebellion. Media stoją dzisiaj przed najważniejszym zadaniem w swojej historii. To od szefów koncernów medialnych zależy w dużej mierze czy nasza cywilizacja w kolejnym stuleciu będzie dalej istniała. Aby tak się stało powinni oni zagwarantować:

przeszkolenie dziennikarzy i przekazania im rzetelnej wiedzy, zgodnej z aktualnym stanem wiedzy naukowej,

regularne informowanie o zmianach klimatu, ich przyczynach i skutkach,

emitowanie filmów dokumentalnych (TV) i audycji (radio) oraz publikowanie artykułów (prasa) na ten temat,

zapraszanie na łamy i anteny ekspertów (np. z PAN, IPCC).

Extinction Rebellion (ang. bunt przeciwko wymieraniu) jest międzynarodowym oddolnym ruchem walczącym z biernością rządów na całym świecie wobec katastrofy klimatycznej. Aktywiści działają w 1175 grupach lokalnych w 68 krajach na wszystkich kontynentach. XR domaga się podjęcia przez władze natychmiastowych i zdecydowanych działań mających na celu jak najszybsze ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do zera netto oraz rzetelnego informowania społeczeństwa przez polityków i media o zagrożeniach związanych z gwałtownie ocieplającym się klimatem. Jedną z metod działania ruchu jest nieposłuszeństwo obywatelskie bez użycia przemocy.

źródło: inf. pras.