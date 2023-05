Strach inwestorów zastąpiła nadzieja na przyszłe zyski. Rusza „Akademia Inwestowania II”

Gdy w październiku 2022 roku startowaliśmy z „Akademią Inwestowania” Bankier.pl, na rynkach finansowych kulminowała się pierwsza odsłona „bessy wszystkiego”. Po kilku miesiącach wzrostów ruszamy z drugą częścią AI.

Rok 2022 – a zwłaszcza jego pierwsze dziewięć miesięcy – był czasem pogromu „dzieci covidowej hossy”. Czyli całego pokolenia inwestorów, którzy przygodę z rynkami finansowymi rozpoczęli w marcu 2020 i przez półtora roku zarabiali na wszystkim, czego się tylko dotknęli. Akcje, ropa, złoto, kryptowaluty, nieruchomości – na niczym nie dało się stracić. Na krajowym rynku pojawili się inwestorzy zarabiający krocie na gamingu, fotowoltaice, małych i średnich spółkach czy też wszelakich „covidowych gwiazdach”.

To wszystko skończyło się wraz z podwyżkami stóp procentowych w bankach centralnych, które ze sporym opóźnieniem zabrały się za zwalczanie wyhodowanej przez siebie inflacji. I wtedy okazało się, że na rynkach można też tracić pieniądze. Że wiedza i doświadczenie się jednak czasem przydaje. Czas pajacowania wszelkiej maści giełdowych guru szybko dobiegł końca. Ci, którzy wtedy śmiali się z Warrena Buffetta i innych rynkowych „dinozaurów”, sami wyszli na skończonych idiotów.

Hossa pokoleniowa czy korekta w bessie wszystkiego?

Od rozpoczęcia pierwszej edycji „Akademii Inwestowania” minęło już prawie osiem miesięcy. Od tego czasu rynkowe nastroje obróciły się o 180 stopni. Strach zastąpiła nadzieja na przyszłe zyski i dalsze wzrosty. Indeks S&P500 od październikowego dołka do majowego szczytu zyskał 20% (licząc po śródsesyjnych dołkach i szczytach) i według Amerykanów stanął u progu hossy (definiowanej jako odbicie o ponad 20% od lokalnego dna). Nawet japoński Nikkei225 znalazł się najwyżej od 33 lat.

Na krajowym podwórku WIG20 po przeszło roku ponownie dotknął poziomu 2 000 punktów, zyskując ponad 50% względem październikowego dołka. Ale prawdziwym bohaterem jest sWIG80, który odbił się o 38% i jest notowany o włos od historycznego rekordu z września 2021 roku. Na GPW w segmencie mniejszych spółek po bessie nie ma już śladu. Na świecie inwestorów opanowała mania inwestowania w „sztuczną inteligencję” (nomen omen – AI jak Akademia Inwestowania), w ramach której notowania nVidii tylko w tym roku uległy podwojeniu i są trzy wyższe niż w październiku.

To pokazuje, jakiej ewolucji uległy nastroje inwestorów. Zarówno na Wall Street jak i przy Książęcej. Zeszłoroczne żarty z naszego „Banana” stały się jakby mniej modne. Wciąż śmieszą głoszone na poważnie tezy o nowej „hossie pokoleniowej”. Cóż, tylko czas pokaże, kto będzie się śmiał ostatni.

Jednego tylko można być pewnym. Niezależnie od rynkowych okoliczności wiedza poparta inwestycyjną praktyką prędzej czy później zaprocentuje. Owszem, my inwestorzy popełniamy masę błędów i nierzadko tracimy na rynku pieniądze w naprawdę głupi sposób (w tym także niżej podpisany). Ale na dłuższą metę sukces (jakkolwiek by go nie definiować) nie jest kwestią przypadku, lecz świadomego działania. A to nie jest możliwe bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego, mentalnego i praktycznego.

Czym jest „Akademia inwestowania” Bankier.pl

Powtórzę to raz jeszcze. Nie mam na sprzedaż gotowych rozwiązań, które uczynią z Ciebie maszynę do zarabiania pieniędzy. Nie podpowiem, jak łatwo, szybko i bez wysiłku zarabiać na rynkach finansowych. A to dlatego, że nie jestem żadnym guru ani innym szarlatanem wmawiającym ludziom, że zarabianie na giełdzie to zasadniczo prosta sprawa i że każdy się może tego nauczyć (jeśli tylko wykupi moje szkolenie). Prawda jest taka, że inwestowanie nie jest dla każdego i żaden kurs czy webinar nie zrobi z Ciebie profesjonalnego inwestora. To wymaga czasu i dyscypliny popartej przynajmniej kilkuletnią praktyką opartą o solidny fundament wiedzy.

I właśnie to ostatnie możemy zaoferować. Uczestnicy pierwszego roku „Akademii Inwestowania” otrzymali podstawą wiedzę o inwestowaniu i funkcjonowaniu rynków finansowych. Dowiedzieli się, jak ważny jest plan inwestycyjny, cel inwestowania, czym jest ryzyko i jak je rozważnie podejmować. Czyli „jak inwestować”, a nie w „co zainwestować”.

Pokazałem, w jaki sposób gospodarka podlega cyklom koniunkturalnym i jak te cykliczne wahania może wykorzystać świadomy inwestor. Kursanci poznali podstawowe zasady rządzące rynkami finansowymi i psychiką inwestora. Zapoznali się z poszczególnymi klasami aktywów i konstrukcją portfeli inwestycyjnych. Dowiedzieli się o różnicach między inwestowaniem pasywnym i aktywnym. Poznali podstawy matematyki finansowej oraz wyceny akcji i obligacji.

Od podstaw przez praktykę

Celem pierwszej edycji AI było zrozumienie podstawowych zasad funkcjonowania rynków finansowych, zapoznanie z głównymi klasami aktywów (akcje, obligacje, gotówka, złoto, waluty, nieruchomości) oraz opanowanie prostych zasad inwestycyjnych (cel, ryzyko, koszty, horyzont inwestycyjny).

W ruszającej w czerwcu drugiej edycji „Akademii Inwestowania” Bankier.pl stawiamy na wiedzę praktyczną. To nie będzie pogłębienie teorii i „wyższa klasa” wtajemniczenia w świat finansów. Raczej chodzi o to, aby na bazie przyswojonej teorii samodzielnie ruszyć w gąszcz rynków finansowych. My dostarczymy praktyczny przewodnik.

W jego ramach słuchacze dowiedzą się, jak wybrać dom maklerski i założyć rachunek inwestycyjny. Jak kupować (i sprzedawać) akcje i jak składać zlecenia na giełdzie. Skąd się biorą giełdowe notowania i ile to wszystko kosztuje. Opowiemy o świecie obligacji i co trzeba wiedzieć, aby nie dać się naciąć. Wyjdziemy też poza granice GPW w odcinku o inwestowaniu na rynkach zagranicznych. Omówiona zostanie kwestia inwestowania w złoto i inne metale szlachetne. Oswoimy IKE i IKZE pozwalające legalnie uniknąć podatku Belki. Zaprezentuję także ideę inwestowania dywidendowego, czyli jedną z dróg wiodących do wolności finansowej.

Zapisy na „Akademię inwestowania II” Bankier.pl już ruszyły. Sam kurs odbędzie się w dniach 7 czerwca – 12 lipca 2023 roku. Będzie to sześć webinarów, każdy w wymiarze 60 minut oraz 30 minut sesji pytań i odpowiedzi. Nie oszukujemy naszych kursantów. Uczestnictwo w kursie nie gwarantuje pomnożenia Twojego kapitału. To zbiór informacji, zasad i reguł, których znajomość może ułatwić podejmowanie Ci właściwych decyzji finansowych.