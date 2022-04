Strach przed zaległościami i brak zastępstwa. Co druga osoba pracowała na kwarantannie

fot. SG Shot / / Shutterstock

Blisko co druga osoba w Polsce pracująca z domu wykonywała swoje obowiązki podczas kwarantanny – wynika z raportu Pracuj.pl. Co czwarta osoba z tej grupy musiała to robić, ponieważ wymagał od niej tego przełożony. Choć obowiązek izolacji został zniesiony po ponad dwóch latach, wciąż brakuje przepisów regulujących pracę zdalną.

Praca zdalna obchodziła niedawno drugie urodziny. Po takim czasie można spisać już dość długą listę wad i zalet pracy w tym formacie. Jej spopularyzowanie miało za zadanie przede wszystkim troskę o zdrowie, które było najbardziej narażone w obliczu wybuchu pandemii koronawirusa. Jednak brak szczegółowych regulacji prawnych, tłumaczących, w jaki sposób pracownicy mają wykonywać obowiązki zawodowe poza biurem, doprowadziły do nowych i licznych problemów.

48 proc. osób pracowało w czasie, w którym byli oni objęci kwarantanną domową – wynika z raportu „Dwa lata nowej normalności” przygotowanego przez Pracuj.pl. Respondenci zapytani o motywację swoich działań, najczęściej wskazywali, że kierowało nimi poczucie odpowiedzialności za zadania, którymi nie chcieli obarczać swoich współpracowników. Na tę odpowiedź swój głos oddało 62 proc. ankietowanych. O 1 pp. mniej otrzymała odpowiedź wskazująca, że samopoczucie pozwalało na pracę podczas odbywana izolacji. I to jest ostatni pozytywny wniosek płynący z badania.

Spośród pozostałych motywacji blisko co trzeci ankietowany wskazał, że pracował, ponieważ bał się zaległości (34 proc.). W przypadku 31 proc. nie mogli oni porzucić swoich obowiązków, ponieważ piastują unikalne stanowisko. Natomiast co czwarta osoba wskazywała jeden z dwóch problemów. Dla 27 proc. praca w czasie izolacji była konieczna, ponieważ w firmie brakuje pracowników, co wiązało się z tym, że nie miał kto ich zastąpić. Wobec 26 proc. respondentów, taka decyzja została nałożona odgórne, poprzez polecenie służbowe od przełożonego.

Ustawa o pracy zdalnej ciągle w projekcie

Nowelizacja Kodeksu pracy, poszerzająca go o przepisy dotyczące pracy zdalnej, jest obecnie na etapie konsultacji społecznych. Trafiły one ponownie do oceny ekspertów po ponad roku, w czasie którym Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nanosiło do niej poprawki. Projekt ustawy skupia się główne na kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz na obowiązkach pracodawcy względem pracownika pracującego z domu.

Wyżej wymienione problemy, związane z pracą w czasie izolacji, mogą należeć już do przeszłości, bowiem od 28 marca 2022 r. rząd zniósł obowiązek kwarantanny. Niewykluczone, że przepisy wrócą, jeżeli sytuacja będzie tego wymagać. Jednak niezależnie od kwestii związanych z kwarantanną, jak najszybsza nowelizacja przepisów wydaje się konieczna, tak aby nie generować kolejnych problemów wynikających z pracy zdalnej. Projekt ustawy zakłada, że po uchwaleniu nowe prawo obowiązywałoby już po trzech miesiącach od zakończenia stanu epidemicznego. A ten, nawet po zniesieniu większości restrykcji, nadal obowiązuje w naszym kraju.