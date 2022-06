Strach przed recesją na GPW. Ponad 40 spółek z rocznymi minimami

fot. Krystian Maj/ / /

Początek tygodnia przyniósł kontynuację przeceny akcyjnych aktywów przy silnej korelacji ze światowym sentymentem. Strach przed recesją spowodował wyprzedaż na rynkach i sprowadził kursy ponad 40 spółek na nowe roczne minima.

WIG20 stracił 2,52 proc. WIG był niżej o 2,68 proc. i zszedł do poziomu 52 854 pkt. mWIG40 zniżkował o 3,11 proc. do 3 995,49 pkt., a sWIG80 o 3,43 proc. do 17 048,22 pkt. Obroty przekroczyły 950 mln zł, z czego 766 mln dotyczyło dużych spółek.

Nie milkną echa piątkowego odczytu inflacji konsumenckiej w USA, która od razu przyczyniła się do zanegowania odbicia na indeksach obserwowanego od połowy maja. W dodatku coraz mocniej spekuluje się, że podczas środowego posiedzenia FOMC komitet zdecyduje się nawet na 75-punktowe podwyżki stóp procentowych. „Taki ruch ze strony Fedu wymagałby adekwatnej odpowiedzi ze strony polskiej Rady Polityki Pieniężnej, która musiałaby wtedy przejść na podwyżki stupunktowe (albo jeszcze wyższe)” – pisze Krzysztof Kolany w komentarzu walutowym.

Dodatkowo sentyment pogarsza powrót do masowego testowania mieszkańców Pekinu i Szanghaju na obecność koronowirusa, co może oznaczać, że widmo problemów z chińskimi łańcuchami dostaw nadal pozostaje aktualne, tak samo jak spowolnienie tamtejszej gospodarki.

Słabość polskich indeksów to również pochodna gwałtownej aprecjacji dolara. W stosunku do złotego był on wyceniany na ponad 4,463 zł i kierował się w stronę majowych maksimów na poziomie ponad 4,525 zł. Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji rządowych przekraczała 3,3 proc., chociaż pod koniec maja wynosiła 2,7 proc.

W środę o 20.00 czasu polskiego opublikowany zostanie komunikat po posiedzeniu Rezerwy Federalnej USA, a o 20.30 prezes Powell będzie miał konferencję prasową. Rynkowe kontrakty przewidują podwyżkę benchmarkowej stopy procentowej w USA o 175 pb do września br.: dwie podwyżki po 50 pb i jedną o 75 pb. Ostatnio Fed podwyższył stopy o 75 pb w listopadzie 1994 r. – przypomniał PAP w depeszy agencyjnej.

Presja inflacyjna sprowadziła europejskie indeksy o ok. 2,5 proc. w dół w czasie poniedziałkowej sesji. Jeszcze więcej traciły te na Wall Street, gdzie spadki przekraczały 3,8 proc. na Nasdaq i 3,1 proc. na S&P500, sprowadzając je na nowe minima kilkumiesięcznego trendu spadkowego.

"Majowy raport o CPI w USA wykazał niewielkie oznaki szczytu inflacji, chociaż nadal spodziewamy się, że nastąpi on wkrótce. Raport sugeruje również bardziej jastrzębią komunikację Fedu i wyższe ryzyko recesji. Nastroje inwestorów i konsumentów pogorszyły się. Widzimy 40-proc. szansę na wystąpienie łagodnej recesji" - ocenił Ed Yardeni, prezes Yardeni Research, cytowany przez PAP.

Na GPW spadki były szerokie i objęły cały rynek. Niżej było 13 z 14 indeksów sektorowych. Najwięcej straciły spółki spożywcze (-6,19 proc.), producenci gier (-4,84 proc.), leków (-4,78 proc.) oraz banki (-4,46 proc.). Wyżej tylko chemia (0,87 proc.). Blisko 80 proc. spółek z rynku głównego zanotowało spadki kursów. Tylko 13 proc. zdołało zakończyć dzień na plusie. Co najmniej roczne minima zaliczyły kursy 44 spółek, m.in. Agory, Allegro, Aliora, CD Projektu, Celon Pharmy, DataWalk, Mabionu, mBanku, Millenium czy Orange.

W WIG20 słabością raziły banki. Kurs mBanku spadł o 6,47 proc., przewodząc skali spadków w koszyku. O 5,45 proc. spadły notowania PKO BP. Ponad 6 proc. zniżkował jeszcze kurs JSW (-6,05 proc.), a ponad 5 proc. Allegro (-5,07 proc.) i CD Projektu (-5,55 proc.). Tym samym kurs Allegro zszedł na nowe historyczne minimum na poziomie 19,938 zł, akcje CD Projektu kosztują mniej niż 90 zł.

Relatywnie mocne były notowania spółek paliwowych, z których kurs PGNiG spadł o 0,03 proc., PKN Orlen o 0,40 proc., a Lotos zniżkował o 1,34 proc. Na minimalnym plusie po fixingu były akcje Dino (0,07 proc.).

W drugiej linii mocno zniżkowały akcje Kernela (9,43 proc.), Alioru (-7,79 porc.), Mabionu (-6,94 proc.) i Biomedu Lublin (6,67 proc.). Ponad 5 proc. straciły wyceny Millenium, Asbisu, Ten Square Games i Benefitu. Z portfela 40 spółek mWIGu tylko akcje XTB (1,04 proc.), Mobruku (0,49 proc.), Grupy Azoty (1,05 proc.) i Cechu (2,5 proc.) zdołały wzrosnąć.

W tym tygodniu w piątek przypada rozliczenie czerwcowej serii kontraktów terminowych, potocznie zwane dniem trzech wiedźm. W tym dniu oczekuje się większej zmienności i podwyższonych obrotów na rynku.

Michał Kubicki