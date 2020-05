Strach przed epidemią powrócił na Wall Street

Końcówka wtorkowej sesji na nowojorskich parkietach przyniosła silne spadki giełdowych indeksów. Mówi się, że inwestorów nastraszył dr Fauci, sugerujący przedłużenie „zamrożenia gospodarki”.

Dr Anthony Fauci - czyli taki amerykański odpowiednik ministra Szumowskiego – chciałby cały naród jak najdłużej przetrzymać na kwarantannie. We wtorek ostrzegł on amerykańskich senatorów, że „przedwczesne” zniesienie antywirusowych zakazów może doprowadzić do drugiej fali zachorowań i w konsekwencji ponownie uderzyć w gospodarkę. Dr Fauci powiedział też, że epidemia Covid-19 w Stanach Zjednoczonych nie jest pod kontrolą, choć sytuacja zmierza we właściwym kierunku.

- Istnieje ryzyko, że wywołacie wybuch (epidemii – przyp. red.), którego możecie nie być w stanie kontrolować (…) i to doprowadzi nie tylko do cierpienia i śmierci, których można by uniknąć, ale też może was cofnąć na drodze do ożywienia gospodarczego – tak dr Fauci odniósł się do pytań o „przedwczesne” otwarcie gospodarki zadawanych przez senatorów z Partii Demokratycznej.

Dla giełdowych inwestorów był to sygnał do ewakuacji z rynku akcji, który w ostatnich tygodniach był w bardzo optymistycznych nastrojach. Ale jeśli władze zdecydują się opóźnić przywrócenie wolności gospodarczej i osobistej (a może nawet powrócić do polityki totalnego lockdownu), to nie ma co liczyć na odbudowę gospodarki w najbliższych miesiącach.

Spadki były więc dynamiczne i prawie w całości zmaterializowały się podczas ostatniej godziny handlu. Dow Jones poszedł w dół o 1,89%, kończąc dzień na poziomie 23 764,78 pkt. Indeks S&P500 po spadku o 2,05% znalazł się na wysokości 2 870,12 pkt. Nasadq poszedł w dół o 2,06%, ale utrzymał się tuż powyżej linii 9 000 pkt.

Warto dodać, że wtorkowe spadki nastąpiły po kilku tygodniach wzrostów, w ramach którychS&P500 zyskał 34% licząc od marcowego dna. Spółki technologiczne spod szyldu FANG ustanowiły nowe rekordy hossy, dzięki czemu Nasdaq wyszedł na plus w skali roku. Ten giełdowy optymizm (choć w zasadzie ograniczający się do jednego sektora) szedł na przekór katastrofalnym danym z realnej gospodarki, która znalazła się w najgłębszej recesji od czasu Wielkiego Kryzysu z lat 30-tych XX w.

Krzysztof Kolany