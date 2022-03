Stopy procentowe w górę, rekordowo drogie euro i frank, nikiel na wagę złota [Wykresy tygodnia]

fot. Anna Stasia / / Shutterstock

Kończąc ten trudny tydzień, przygotowaliśmy dla Państwa kilka najciekawszych wykresów z ostatnich dni, zdominowanych przez rosyjską agresję na Ukrainę.

Rada Polityki Pieniężnej wyraźnie podniosła stopy procentowe, reagując na gwałtowne osłabienie złotego w ostatnich tygodniach oraz utrzymującą się na bardzo wysokim poziomie inflację. Referencyjna stopa procentowa poszła w górę z 2,75 proc. do 3,50 proc. Podobnej zmianie uległy także inne stopy procentowe NBP. Eksperci banku centralnego znacząco podnieśli prognozy wzrostu cen na ten rok oraz kolejne lata.

Bankier.pl na podstawie danych NBP

Wojna w Ukrainie ma bezpośredni i negatywny wpływ na polską gospodarkę. Z miesiąca na miesiąc jej konsekwencje będą narastać, prowadząc do serii nieprzyjemnych dla nas skutków. Pierwsze uderzenie wojennego kryzysu przyszło do nas przez kanał walutowy. Nasza waluta w niespełna dwa tygodnie straciła ponad 8 proc. względem euro oraz 11,5 proc. w stosunku do dolara amerykańskiego. A ponieważ złoty był słaby już wcześniej, to na polskim rynku walutowym padły nowe rekordy: ponad 5 zł za euro i prawie tyle samo za franka szwajcarskiego.

Groźba wprowadzenia embarga na rosyjską ropę naftową doprowadziła na początku tygodnia do paniki na rynku i wywindowała ceny surowca do 130 dolarów za baryłkę. Przy rekordowo słabym złotym grozi nam, że zobaczymy benzynę i olej napędowy kosztujący ponad 8 zł/l.

Coraz bardziej realna groźba kryzysu naftowego i stagflacyjny scenariusz dla globalnej gospodarki wsparły popyt na złoto. Kurs kontraktów terminowych w Nowym Jorku niemal wyrównał nominalny rekord wszech czasów. Ceny kruszcu wyrażone w polskim złotym są najwyższe w historii.

Na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) doszło we wtorek do niewiarygodnego skoku notowań kontraktów na nikiel. Ten niezwykle użyteczny metal kosztował w porywach 100 000 dolarów za tonę, wydatnie zwiększając wartość wewnętrzną każdej polskiej 10-groszówki. Później jednak LME wstecznie anulowała wtorkowe transakcje.

Od blisko 15 proc. w Warszawie, przez ok. 20 proc. w Gdańsku do ponad 22 proc. w Lublinie – o tyle wzrosły w ciągu roku średnie ceny transakcyjne domów jednorodzinnych w największych polskich miastach – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez Cenatorium. To znacznie silniejsze podwyżki od obserwowanych na rynku sprzedaży mieszkań.

Inflacja konsumencka w Stanach Zjednoczonych zbliżyła się w lutym do 8 proc. i była najwyższa od 40 lat.

Bankier.pl na podstawie danych BLS

Tempo wzrostu cen nad Wełtawą osiągnęło dwucyfrowy poziom. Inflację napędzały drożejący prąd, gaz i benzyna, ale również żywność.

Bankier.pl na podstawie danych czeskiego urzędu statystycznego

Inflacja CPI na Węgrzech w lutym przyspieszyła do przeszło 8 proc. i osiągnęła najwyższy poziom od 2007 – roku – poinformował Centralny Urząd Statystyczny (KSH). Już prawie galopującej inflacji cenowej nie powstrzymała rządowa kontrola cen.

ML