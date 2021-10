Bank centralny Chile się nie patyczkuje. Stopy ostro w górę

fot. Rodrigo Garrido / / Reuters

Inflacja w Chile przekroczyła 5%, więc tamtejszy bank centralny na poważnie zabrał się do podnoszenia stóp procentowych, podnosząc koszty kredytu do poziomów przedcovidowych.

- Na Posiedzeniu Polityki Monetarnej zarząd Centralnego Banku Chile zdecydował się podnieść stopę polityki monetarnej (MPR) o 125 punktów bazowych, do 2,75%. Decyzję tę podjęto jednogłośnie – oznajmiły w środę chilijskie władze monetarne.

Stopa polityki monetarnej w Chile. (tradingeconomics.com). ()

Była to najsilniejsza podwyżka stóp procentowych w Chile od przynajmniej 20 lat. To także już trzecia podwyżka ceny pieniądza w tym cyklu. Do poprzedniej doszło ma posiedzeniu 31 sierpnia. Wtedy benchmarkowa stopa procentowa została podniesiona o 75 pb., do 1,50%. Wcześniej stopy procentowe w andyjskim kraju wzrosły 14 lipca.

Tym razem ruch aż o 125 pb. nie był dla rynku zaskoczeniem tak, jak poprzednia podwyżka o 75 pb. Ekonomiści spodziewali się mocnego zacieśnienia polityki monetarnej – w horyzoncie kolejnych pięciu miesięcy stopa procentowa w Chile ma według ekonomistów wzrosnąć do 3,5%. Już teraz cena pieniądza w Chile jest wyższa, niż była przed covidowym lockdownem wiosną 2020.

Przyczyną tak gwałtownych podwyżek stóp procentowych w Chile jest szalejąca inflacja cenowa. Wskaźnik CPI w sierpniu wzrósł o 5,3% rdr po wzroście o 4,8% rdr odnotowanym miesiąc wcześniej. Jest to najwyższy odczyt inflacji CPI od 7 lat.

Chilijska inflacja ma jednak własną specyfikę. Po marcu 2020 rządzący usiłują nakręcić koniunkturę gospodarczą poprzez zezwolenie na wypłatę części oszczędności emerytalnych zgromadzonych w specjalnych funduszach (nota bene będących wzorem dla polskich OFE). Obecne chilijscy politycy debatują nad czwartą już opcją wypłat, która może zwiększyć popyt konsumpcyjny nawet o 20 mld dolarów. Te pieniądze zamrożone wcześniej na rynku kapitałowym trafiają do gospodarki i napędzają inflację cenową.

Niemniej jednak Chile jest kolejnym krajem rozwijającym się, który w ostatnich miesiącach zdecydował się na porzucenie skrajnie ekspansywnej polityki pieniężnej zaordynowanej podczas covidowych represji. Stopy procentowe podniosły już m.in. banki centralne Brazylii, Peru, Urugwaju oraz Meksyku. Trend ten widoczny jest także w naszej części świata. Mocno za podnoszenie stóp procentowych wzięli się Czesi, ale też Węgrzy, a w październiku dołączyły do nich bankierzy centralni z Rumunii i Polski.

Polskie władze monetarne są jednak mocno spóźnione z podwyżkami, w efekcie czego wyraźnie odstajemy z poziomem stóp procentowych w regionie. Jednakże rynek oczekuje, że RPP będzie musiała w najbliższych miesiącach zdecydowanie zacieśnić politykę monetarną, podnosząc stopę referencyjną NBP w rejon 2,00-2,25% w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

We wrześniu inflacja CPI w Polsce przyspieszyła do 5,8% i zdaniem ekonomistów do końca roku przekroczy 6%. Natomiast na początku 2022 roku możemy zobaczyć nawet odczyty z siódemką z przodu. Dopiero później polska inflacja ma zacząć spadać, choć przynajmniej do końca 2023 roku raczej nie osiągnie 2,5-procentowego celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego.

KK