Jest decyzja RPP ws. stóp procentowych. Kredytobiorcy mogą odetchnąć, choć marzec może to zmienić

Większość członków Rady Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła ekonomistów i po raz piąty z rzędu opowiedziała się przeciwko podwyżce stóp procentowych. Niepewność powróci na kolejnym posiedzeniu.

fot. Joanna Składanek / / FORUM

Zgodnie z oczekiwaniami analityków RPP utrzymała stopę referencyjną na poziomie 6,75 proc. Pozostałe stopy procentowe banku centralnego również nie zostały zmienione i będą nadal kształtować się następująco:

stopa referencyjna: 6,75 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,75 proc.),

stopa lombardowa: 7,25 proc. w skali rocznej (poprzednio 7,25 proc.),

stopa depozytowa: 6,25 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,25 proc.),

stopa redyskonta weksli: 6,8 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,8 proc.),

stopa dyskontowa weksli: 6,85 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,85 proc.).

Reklama

Stopy procentowe NBP w 2022 r.

W minionym roku Rada Polityki Pieniężnej kontynuowała najbardziej agresywny cykl podwyżek stóp procentowych zapoczątkowany w październiku 2021 r. Po 11 ruchach w górę z rzędu w październiku 2022 r. większość RPP (za wyjątkiem trójki wybranej przez Senat) opowiedziała się przeciw kolejnym podwyżkom kosztu pieniądza i od tamtej pory stopy procentowe NBP pozostają na niezmienionych poziomach. W informacjach publikowanych po zakończeniu posiedzeń gremium nie znalazł się jednak formalny komunikat o zakończeniu cyklu zacieśnienia. Również prezes Adam Glapiński kilkukrotnie podkreślał na konferencjach prasowych, że to nie koniec, lecz pauza w cyklu.

Bankier.pl na podstawie danych NBP

Podwyżki teoretycznie mogą zatem powrócić. Na poprzednich posiedzeniach taki krok popierało trzech członków Rady wybranych przez Senat - Joanna Tyrowicz, Ludwik Kotecki i Przemysław Litwiniuk. W styczniu Henryk Wnorowski zasygnalizował, że byłby gotów zmienić zdanie, gdyby inflacja CPI przekroczyła 20 proc. Analitycy rynkowi i inwestorzy - wnosząc po spadku rynkowych stóp proc. - widzą już jednak na horyzoncie luzowanie polityki pieniężnej. Pierwszych obniżek można się spodziewać w ostatnim kwartale bieżącego roku bądź na początku kolejnego.

Większość RPP opowiada się przeciw kolejnym podwyżkom stóp procentowych, mimo że inflacja CPI utrzymuje się w Polsce na bardzo wysokim poziomie, a prognozy ekonomistów oraz projekcja NBP wskazują, że wskaźnik nie wróci do celu banku centralnego (2,5 proc.) aż do 2025 r. Nadal przyspiesza również inflacja bazowa (ceny dóbr konsumpcyjnych z wyjątkiem energii i żywności). W teorii to ten wskaźnik ma mierzyć skalę inflacji „krajowej”, wynikającej z siły popytu krajowego pośrednio kontrolowanego przez politykę pieniężną banku centralnego, więc to jego odczyty i prognozy powinny determinować nastawienie Rady.

Więcej światła na decyzję RPP rzuci w czwartek Adam Glapiński. Prezes NBP zabierze głos po godz. 15:00.

Piwotalne posiedzenie RPP już za miesiąc

Przed wybuchem pandemii koronawirusa Rada Polityki Pieniężnej zbierała się na posiedzeniach dwudniowych. Od połowy marca 2020 r. posiedzenia były jednodniowe, na co narzekali niektórzy członkowie RPP. W styczniu sytuacja wróciła do normy. Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na wtorek i środę 7-8 marca 2023 r.



Terminy posiedzeń RPP w 2023 r. miesiąc posiedzenia decyzyjne

dwudniowe styczeń 3-4 (wtorek-środa) luty 7-8 (wtorek-środa) marzec 7-8 (wtorek-środa) kwiecień 4-5 (wtorek-środa) maj 9-10 (wtorek-środa) czerwiec 5-6 (poniedziałek-wtorek) lipiec 5-6 (środa-czwartek) sierpień 21 (poniedziałek)* wrzesień 5-6 (wtorek-środa) październik 3-4 (wtorek-środa) listopad 7-8 (wtorek-środa) grudzień 5-6 (wtorek-środa) * - posiedzenie niedecyzyjne

Marcowe posiedzenie RPP może dostarczyć więcej emocji. Członkowie Rady będą mieli okazję zapoznać się przed podjęciem decyzji z nową projekcją inflacji.

Poprzednia projekcja inflacji z listopada pokazała, że wzrost cen ma gwałtownie hamować, ale pozostać powyżej celu NBP. Marcowa aktualizacja ścieżki CPI może utwierdzić większość RPP w przekonaniu, że dotychczasowe podwyżki stóp proc. są wystarczające do wyraźnej redukcji inflacji z jednej strony, a z drugiej nie doprowadzą do recesji i sporego wzrostu bezrobocia. Z ewentualną decyzją o luzowaniu polityki Rada i tak zapewne wstrzyma się do czasu publikacji kolejnej - lipcowej projekcji. Być może inflacja okaże się jednak jeszcze bardziej uporczywa, co da dodatkowe argumenty "jastrzębiom" i przemówi do reszty Rady. Wtedy można się spodziewać - zapewne nieznacznej - reakcji. Szanse na realizację tego scenariusza są jednak niewielkie.

Ekonomiści NBP mają tym razem utrudnione zadanie. Marcowa projekcja powinna ujrzeć światło dzienne przed publikacją danych GUS o lutowej inflacji oraz rewizji danych za styczeń na podstawie nowego koszyka inflacyjnego (statystycy co roku rewidują jego skład).