Stopy powyżej 5 proc. Jak będą wyglądać wtedy raty kredytów?

fot. Photobank.kiev.ua / / Shutterstock

Prognozy dotyczące docelowego poziomu stóp procentowych w 2022 r. szybko się dezaktualizują. Na początku roku ekonomiści mówili o 4 proc. Teraz w szacunkach przewijają się już liczby powyżej 5. Dla kredytobiorców to oznacza jedno – kolejny wzrost obciążeń.

Pod koniec stycznia 2022 r. prezentowaliśmy na łamach Bankier.pl symulacje zmian rat kredytowych dla stóp procentowych na poziomie 4 proc. Jeszcze dwa miesiące temu był to scenariusz prezentowany w wielu analizach, także głównych bankowych ekonomistów. O stopie referencyjnej w okolicach 4 proc. wspominano jako o docelowym poziomie w perspektywie końca roku.

Po marcowej podwyżce stóp znaleźliśmy się już blisko tej symbolicznej granicy. Stopa referencyjna wynosi 3,75 proc., a WIBOR 3M jest już w okolicach 4,4 proc. i nie przestaje rosnąć. Zmieniły się okoliczności, zmieniają się także prognozy. Analitycy mBanku przewidują, że RPP podniesie stopę referencyjną do poziomu 5-5,5 proc. "Ten pułap zostanie osiągnięty dość szybko. Kroki na poszczególnych posiedzeniach będą dostosowane do sytuacji na rynku walutowym. W obecnym momencie bardziej prawdopodobny jest powrót do 50 pb. kroków (co nieco bardziej wydłuży cykl lub zmniejszy skalę zacieśnienia w ogóle). 75-100 pb. to warianty z niestabilnym kursem w okolicach posiedzenia" - prognozują eksperci.

Nie brakuje głosów, że w kolejnych latach nie ma co liczyć na szybkie obniżki stóp. O najbardziej pesymistyczną, z punktu widzenia kredytobiorców, prognozę pokusił się ING Bank Śląski. „Przy inflacji w Polsce 9 proc. i nowym boomie fiskalnym, docelowe stopy w '23-'24 to 5-10 proc., nie 4,5 proc., bo stopy realne nie mogą być tak ujemne” – napisali na Twitterze analitycy instytucji.

Ziszczenie się takiego scenariusza oznaczałoby, że rzeczywistość zbliżyłaby się do najbardziej pesymistycznych wizji prezentowanych potencjalnym kredytobiorcom hipotecznym przez banki. Przypomnijmy, że zgodnie z Rekomendacją S klientowi należy przedstawić informację o koszcie obsługi zobowiązania m.in. przy „wskaźniku referencyjnym na poziomie 3 proc., 5 proc. oraz 10 proc., powiększonym o marżę kredytu”.

Poradnik 10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup bilet Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Raty jak przed 20 laty

Załóżmy, że stopa referencyjna zbliży się do poziomu prognozowanego przez bankowych analityków. W czasach stabilnych stóp (2015-2020) wskaźnik WIBOR 3M był o około 0,2 pp. powyżej stopy referencyjnej. Przyjmijmy, że tak będzie również w przyszłości, gdy stopy osiągną „równinę”.

Wysokość raty nowego kredytu hipotecznego przy wskaźnikach sprzed podwyżek, obecnie i przy zakładanym

docelowym poziomie stóp (marża 2,2 pp., okres spłaty 25 lat, rata równa)

Rata w październiku 2021 r. (WIBOR 3M 0,21%) Rata w marcu 2022 r. (WIBOR 3M 4,37%) Hipotetyczna rata przy stopie referencyjnej 5 proc. (WIBOR 3M 5,20%) Hipotetyczna rata przy stopie referencyjnej 10 proc. (WIBOR 3M 10,20%) 200 000 zł 888 zł 1 359 zł 1 465 zł 2 166 zł 250 000 zł 1 110 zł 1 699 zł 1 831 zł 2 707 zł 300 000 zł 1 332 zł 2 039 zł 2 197 zł 3 249 zł 350 000 zł 1 554 zł 2 379 zł 2 564 zł 3 790 zł 400 000 zł 1 776 zł 2 718 zł 2 930 zł 4 332 zł 450 000 zł 1 998 zł 3 058 zł 3 296 zł 4 873 zł 500 000 zł 2 220 zł 3 398 zł 3 662 zł 5 414 zł 550 000 zł 2 443 zł 3 738 zł 4 029 zł 5 956 zł 600 000 zł 2 665 zł 4 078 zł 4 395 zł 6 497 zł 650 000 zł 2 887 zł 4 417 zł 4 761 zł 7 039 zł 700 000 zł 3 109 zł 4 757 zł 5 127 zł 7 580 zł 750 000 zł 3 331 zł 5 097 zł 5 494 zł 8 122 zł 800 000 zł 3 553 zł 5 437 zł 5 860 zł 8 663 zł 850 000 zł 3 775 zł 5 776 zł 6 226 zł 9 205 zł 900 000 zł 3 997 zł 6 116 zł 6 592 zł 9 746 zł 950 000 zł 4 219 zł 6 456 zł 6 959 zł 10 288 zł 1 000 000 zł 4 441 zł 6 796 zł 7 325 zł 10 829 zł

W powyższym przykładzie zakładamy wyłącznie „czystą” ratę, bez dodatkowych kosztów w postaci np. składek ubezpieczeniowych. Przyjmujemy także, że kredytobiorca ma przed sobą 300 rat i pełny okres spłaty, a więc jest na samym początku regulowania zobowiązania.

Kredytobiorca spłacający 25-letnie zobowiązanie opiewające na 350 tys. zł przed podwyżkami obciążony był ratą równą na poziomie 1554 zł. Jeśli zaktualizujemy oprocentowanie kredytu opierając się na odczycie wskaźnika WIBOR 3M z 19 marca, otrzymamy ratę wyższą już o ponad 800 zł. Większość dłużników nie odczuła jeszcze w pełni tych zmian. Banki wprowadzają zmiany w harmonogramach spłat nie na bieżąco, ale zwykle w kilkumiesięcznych okresach.

Przyjmijmy, że WIBOR 3M dotrze do poziomu 5,2 proc. (czyli o 0,2 pp. powyżej prognozowanej stopy referencyjnej). Rata przykładowego kredytu wzrosłaby wówczas o kolejne prawie 200 zł, osiągając 2564 zł. W budżecie kredytobiorcy co miesiąc należałoby zatem wygospodarować o ok. 1000 zł więcej niż jeszcze w październiku zeszłego roku. Obciążenie w tym okresie zwiększyłoby się o 65 proc.

Jeśli założymy, że WIBOR 3M znalazłby się na poziomie 10,2 proc., to rata przykładowego kredytu wzrosłaby do 3790 zł. Obciążenie byłoby zatem wyższe o 2235 zł niż jesienią 2021 r., a procentowy wzrost raty sięgnąłby 143 proc. Warto zauważyć, że taki poziom wskaźnika WIBOR został odnotowany niemal dokładnie 20 lat temu – w marcu 2002 r.

Kredytobiorcy 2020-21 szczególnie zagrożeni

W szczególnie trudnym położeniu znaleźliby się w takich okolicznościach kredytobiorcy o przeciętnych dochodach, którzy zaciągali zobowiązanie w okresie rekordowo niskich stóp i w pełni wykorzystali swoją zdolność kredytową.

Przyjmijmy, że osoba o dochodzie 4,5 tys. zł w lecie 2021 r. zaciągnęła zobowiązanie „do deski”. Rata znalazła się na poziomie 40 proc. miesięcznego dochodu i wynosiła ok. 1800 zł, a kwota kredytu była zbliżona do 400 tys. zł. Obsługa kredytu przy WIBOR 3M powyżej 10 proc. pochłaniałaby niemal wszystkie środki do dyspozycji w domowym budżecie, czyli wskaźnik DSTI zbliżyłby się do 100 proc.