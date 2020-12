Stopy bez zmian. Rekordowo późna decyzja RPP

fot. whitelook / Shutterstock

Grudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej nie przyniosło zmiany stóp procentowych. W ten sposób RPP kończy wyjątkowo burzliwy rok.

Decyzją RPP na grudniowym posiedzeniu pozostawiono stopy procentowe na poziomach ustanowionych pod koniec maja. Poszczególne stopy procentowe NBP kształtują się następująco:

stopa referencyjna: 0,10 proc. w skali rocznej

stopa lombardowa: 0,50 proc. w skali rocznej

stopa depozytowa: 0,00 proc. w skali rocznej

stopa redyskonta weksli: 0,11 proc. w skali rocznej

stopa dyskontowa weksli: 0,12 proc. w skali rocznej

Jest to szóste z rzędu posiedzenie Rady, na którym nie zmieniono stóp procentowych. Wiosną RPP zafundowała nam trzy cięcia stóp: 17 marca, 8 kwietnia oraz 28 maja, łącznie obniżając stopę referencyjną z 1,50 proc w pobliże zera.

Grudniowa decyzja polskich władz monetarnych wpasowała się w oczekiwania ekonomistów, którzy gremialnie uważają, że stopy procentowe jeszcze długo (minimum do końca 2021 r., a nawet do końca kadencji większości członków Rady w 2022 r.) pozostaną na obecnym poziomie.

RPP komunikuje coraz później

Warto dodać, że RPP mocno zaskoczyła rynek terminem publikacji decyzji. W przeciwieństwie do wielu zagranicznych ciał decydujących o stopach procentowych, polska Rada nie ma wyznaczonego stałego momentu publikacji decyzji. Niemniej do tej pory obowiązywał model, że decyzja pojawiała się po południu, a o 16:00 publikowany był komunikat z szerszym uzasadnieniem. Tym razem na decyzję trzeba było czekać aż do 16:15. To pierwszy taki przypadek w historii rady, by decyzję ogłoszono tak późno.

Dodatkowo, przed pandemią koronawirusa o 16:00 odbywała się konferencja prasowa z udziałem prezesa NBP i dwóch innych członków Rady. Od kilku miesięcy jednak wydarzenia tego typu nie są organizowane, co tłumaczone było kwestiami bezpieczeństwa epidemicznego.

- Można oczekiwać, że po spadku PKB w 2020 r.,w przyszłym roku nastąpi ożywienie aktywności gospodarczej, choć poziom PKB prawdopodobnie pozostanie niższy niż przed pandemią. Utrzymuje się przy tym niepewność dotycząca kształtowania się koniunktury, a jej źródłem pozostaje dalszy przebieg pandemii oraz jej wpływ na sytuację gospodarczą w kraju i za granicą. Pozytywnie na koniunkturę będą oddziaływać dotychczasowe działania ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej NBP. Wzrost aktywności może być natomiast ograniczany przez podwyższoną niepewność oraz słabsze niż w poprzednich latach nastroje podmiotów gospodarczych. Tempo ożywienia gospodarczego może być także ograniczane przez brak wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP - czytamy w dzisiejszym komunikacie RPP.

Dzisiejsze posiedzenie było ostatnim zapisanym w harmonogramie prac RPP dostępnym na stronach NBP. Kalendarz na 2021 r. jeszcze nie został opublikowany.

AT/MZ