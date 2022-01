„Stopy 4 proc. albo wyżej” – na jakie raty się przygotować?

fot. Kinek00 / / Shutterstock

Jeszcze jesienią uznalibyśmy to za czarny scenariusz. Teraz prognozy o stopie referencyjnej NBP na poziomie 4 proc. to już element powtarzający się w wielu analizach. Sprawdzamy, co oznaczałoby to dla kredytobiorców hipotecznych.

„Do końca roku stopa referencyjna wzrośnie do 4 proc.”, czytamy w jednym z ostatnich komentarzy Banku Pekao. Liczba ta pojawia się w wielu analizach. W ostatnim czasie spotkać ją można było m.in. w publikacjach ekonomistów mBanku i Banku Millennium. Jeśli prognozy się sprawdzą, oznaczałoby to, że jesteśmy dopiero w połowie drogi do tegorocznego docelowego poziomu podstawowej stopy procentowej.

Kredytobiorcy już odczuwają skutki serii podwyżek stóp procentowych rozpoczętej w październiku 2021 r. Stopa referencyjna NBP została wówczas podniesiona o 0,4 pp., z 0,1 proc. do 0,5 proc. W listopadzie miała miejsce kolejna podwyżka, o 0,75 pp. W grudniu kontynuowano zacieśnianie polityki pieniężnej, a zmiana o 0,5 pp. miała miejsce także w styczniu. W efekcie główna stopa procentowa znalazła się na poziomie 2,25 proc.

W tym czasie wskaźniki WIBOR pięły się w górę, wyprzedzając kolejne ruchy RPP. WIBOR 3M w ciągu ostatnich 4 miesięcy wzrósł z 0,21 proc. do 2,80 proc. WIBOR 6M, używany jako składowa zmiennego oprocentowania przez kilka banków (m.in. PKO BP i ING Bank Śląski), w tym czasie osiągnął poziom notowany po raz ostatni w 2013 r. (3,19 proc.).

Raty jeszcze wzrosną

Załóżmy, że stopa referencyjna wkrótce dobije do poziomu prognozowanego przez bankowych analityków. W czasach stabilnych stóp (2015-2020) wskaźnik WIBOR 3M znajdował się o około 0,2 pp. powyżej stopy referencyjnej. Jak przełożyłoby się to na raty kredytów hipotecznych?

Wysokość raty nowego kredytu hipotecznego przy wskaźnikach sprzed podwyżek, obecnie i przy zakładanym docelowym poziomie stóp w 2022 r. (marża 2,2 pp., okres spłaty 25 lat, rata równa) Kwota kredytu Rata w październiku 2021 r. (WIBOR 3M 0,21%) Rata w styczniu 2022 r. (WIBOR 3M 2,80%) Hipotetyczna rata przy stopie referencyjnej 4 proc. (WIBOR 3M 4,20%) 200 000 zł 888 zł 1 169 zł 1 338 zł 250 000 zł 1 110 zł 1 461 zł 1 672 zł 300 000 zł 1 332 zł 1 754 zł 2 007 zł 350 000 zł 1 554 zł 2 046 zł 2 341 zł 400 000 zł 1 776 zł 2 338 zł 2 676 zł 450 000 zł 1 998 zł 2 631 zł 3 010 zł 500 000 zł 2 220 zł 2 923 zł 3 345 zł 550 000 zł 2 443 zł 3 215 zł 3 679 zł 600 000 zł 2 665 zł 3 508 zł 4 014 zł 650 000 zł 2 887 zł 3 800 zł 4 348 zł 700 000 zł 3 109 zł 4 092 zł 4 683 zł 750 000 zł 3 331 zł 4 384 zł 5 017 zł 800 000 zł 3 553 zł 4 677 zł 5 352 zł 850 000 zł 3 775 zł 4 969 zł 5 686 zł 900 000 zł 3 997 zł 5 261 zł 6 021 zł 950 000 zł 4 219 zł 5 554 zł 6 355 zł 1 000 000 zł 4 441 zł 5 846 zł 6 690 zł Źródło: Bankier.pl

Kredytobiorca spłacający 25-letnie zobowiązanie opiewające na 350 tys. zł przed podwyżkami obciążony był ratą równą na poziomie 1554 zł. Jeśli zaktualizujemy oprocentowanie kredytu opierając się na odczycie wskaźnika WIBOR 3M z 18 stycznia, otrzymamy ratę wyższą już o niecałe 500 zł. Większość dłużników nie odczuło jeszcze w pełni tych zmian. Banki wprowadzają zmiany w harmonogramach spłat nie na bieżąco, ale zwykle w kilkumiesięcznych okresach.

Przyjmijmy, że WIBOR 3M dotrze do poziomu 4,2 proc. (czyli o 0,2 pp. powyżej prognozowanej stopy referencyjnej). Rata przykładowego kredytu wzrosłaby wówczas o kolejne 300 zł, osiągając 2341 zł. W budżecie kredytobiorcy co miesiąc należałoby zatem wygospodarować o ok. 780 zł więcej niż jeszcze w październiku zeszłego roku. Obciążenie w tym okresie zwiększyłoby się o 50 proc.

Najbliższe miesiące pokażą, czy przewidywania analityków się sprawdzą. Wśród ekonomistów nie brakuje zwolenników tezy, że taka skala podwyżek okaże się niewystarczająca, a stopy mogą sięgnąć wyższych poziomów jeszcze w 2022 r.

Jednocześnie poziom stóp przekraczający 4 proc. jest wskazywany przez samych bankowców jako granica, za którą zaczną się poważniejsze problemy z nieregularnymi spłatami zobowiązań. W przeprowadzonej w grudniu 2021 r. ankiecie PAP Biznes bankowcy odpowiedzialni za obszar ryzyka podkreślali, że w szczególności dotyczyłoby to właśnie kredytów mieszkaniowych.