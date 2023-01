Stopa bezrobocia w grudniu wzrosła. Ministerstwo pokazuje dane

Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu wyniosła 5,2 proc. To 0,1 pkt. proc. więcej niż w listopadzie - wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przekazanych w czwartek PAP. W ubiegłym miesiącu w urzędach pracy zarejestrowanych było 813,2 tys. bezrobotnych.

Szacowana przez resort stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w grudniu 2022 r. 5,2 proc. To 0,1 pkt. proc. więcej niż w listopadzie i o 0,6 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej.

Według wstępnych danych MRiPS, pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 67,1 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

W końcu 2022 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 813,2 tys. bezrobotnych. To oznacza, że osób bezrobotnych było o 82,0 tys. (czyli o 9,2 proc.) mniej niż w końcu 2021 r.

Najniższa stopa bezrobocia była w woj. wielkopolskim, gdzie wyniosła 2,9 proc. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie podkarpackim – 8,9 proc.

Ministerstwo podkreśliło, że Polska jest krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w UE. Według danych opublikowanych 1 grudnia 2022 r. zharmonizowana stopa bezrobocia, liczona wg definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w październiku 2022 r. 3 proc. w Polsce wobec 6 proc. w Unii Europejskiej i 6,5 proc. w strefie EURO. Tym samym Polska wraz z Niemcami zajęła drugie, po Czechach (2,1 proc.), miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE.

Minister Maląg: Dane o bezrobociu potwierdzają, że sytuacja na rynku pracy jest stabilna

"Miesiące zimowe to co roku czas, gdy kończą się prace sezonowe i spada liczba ofert pracy. Jednak cały czas monitorujemy sytuację, a najnowsze szacunkowe dane o bezrobociu potwierdzają, że sytuacja na polskim rynku pracy jest stabilna. Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego na poziomie 5,2 proc. w grudniu to dobry wynik. Nigdy w historii stopa bezrobocia w grudniu nie była niższa niż 5,2 proc. Równie niska w tym okresie była tylko raz: w 2019 r." – wskazała minister Marlena Maląg.

"Gdy porównamy poziom bezrobocia w końcu 2022 r. do stanu z końca lutego 2020 r., a więc sprzed epidemii COVID-19, widzimy, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 106,7 tys. osób (o 11,6 proc.), a stopa bezrobocia rejestrowanego była o 0,3 pp. niższa niż w końcu lutego 2020 r. To pokazuje, jak skuteczne były działania rządu chroniące miejsca pracy zarówno w czasie pandemii, jak i w związku z obecną sytuacją geopolityczną na świecie" – zaznaczyła szefowa MRiPS.

