Bezrobocie w strefie euro najniższe w historii. Polska wiceliderem w UE

fot. Oleg Elkov / / Shutterstock

Stopa bezrobocia w strefie euro, a także w całej Unii Europejskiej spadła do rekordowo niskiego poziomu w przeszło 20-letniej historii tych statystyk. Polska odnotowała drugi najlepszy wynik w całej Wspólnocie.

W lutym 2022 roku w krajach Unii Europejskiej aktywnie poszukiwało pracy blisko 13,3 mln ludzi, z czego ponad 11,55 mln mieszkało w państwach strefy euro – wynika z szacunków Eurostatu. Stopa bezrobocia w eurolandzie wyniosła 6,8% i był to najniższy wynik w przeszło 20-letniej historii Europejskiej Unii Walutowej. Stopa bezrobocia dla całej UE obniżyła się do 6,2% i również ustanowiła nowe minimum.

Bankier.pl na podstawie Eurostatu

W porównaniu do lutego 2021 roku liczba bezrobotnych w Unii Europejskiej zmalała o 221 tysięcy, w tym 181 tys. w krajach strefy euro. Rok wcześniej stopa bezrobocia wynosiła odpowiednio 8,2% w eurolandzie oraz 7,5% w całej Unii.

Kraj/obszar Stopa bezrobocia w lutym 2022 (w proc.) Czechy 2,4 Polska 3,0 Malta 3,1 Niemcy 3,1 Holandia 3,4 Węgry 3,7 Słowenia 4,1 Bułgaria 4,4 Dania 4,6 Luksemburg 4,6 Austria 4,8 Irlandia 5,2 Belgia 5,6 Rumunia 5,7 Portugalia 5,8 Estonia 5,9 UE 6,2 Cypr 6,4 Słowacja 6,5 Chorwacja 6,6 Strefa euro 6,8 Finlandia 6,9 Litwa 7,0 Łotwa 7,2 Francja 7,4 Szwecja 7,7 Włochy 8,5 Grecja 11,9 Hiszpania 12,6 Źródło: Eurostat

Najniższe bezrobocie Eurostat oszacował w Czechach (2,4%), Polsce (3,0%) oraz w Niemczech i na Malcie (po 3,1%). Największe problemy ze znalezieniem legalnej pracy tradycyjnie mieli mieszkańcy europejskiego Południa. W Hiszpanii w lutym 2022 roku stopa bezrobocia BAEL wyniosła 12,6%, w Grecji 11,9%, a we Włoszech 8,5%.

Problemem wielu europejskich krajów niezmiennie pozostaje też fatalna sytuacja ludzi młodych. Wśród osób do 25. roku życia stopa bezrobocia w Grecji wyniosła 31,1%, w Hiszpanii 29,8%, we Włoszech 24,2%, a w Szwecji 22,4%. W Polsce stopa bezrobocia wśród młodych ukształtowała się na poziomie 9,1% (wobec 9,0% w styczniu), co było wynikiem wyraźnie niższym od unijnej średniej (14%) oraz podobnym jak w Austrii (9,0%), czy nienależącej do UE Islandii (9,1%) .

Eurostat liczy stopę bezrobocia na podstawie badania ankietowego aktywności ekonomicznej ludności (BAEL). Stąd też rezultaty na poziomie unijnym są inne od ty, jakie podaje GUS lub resort pracy. Według danych krajowych stopa bezrobocia w lutym 2022 r. wyniosła 5,5% i była o 1,1 punktu procentowego niższa niż w lutym 2021 r.

Więcej o różnicach między oboma podejściami przeczytasz w artykule „Ilu właściwie jest w Polsce bezrobotnych i kim są? [Tłumaczymy]”. Kolejne dane o bezrobociu w Polsce poznamy w pierwszym tygodniu września, kiedy raport za sierpień przedstawi Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.