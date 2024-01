MON wylicza, ile wart był sprzęt przekazany Ukrainie 3,5 mld euro w około 40 pakietach wsparcia - tyle sprzętu do tej pory przekazała Polska na rzecz Ukrainy. Do tej pory Polska przekazała ok. 40 pakietów wsparcia na rzecz Ukrainy. Jeśli chodzi o sprzęt, w sumie jest to wartość mniej więcej 3,5 mld euro - powiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk.