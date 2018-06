Stopa bezrobocia spadła do 6,1 proc.

Bezrobocie w maju spadło w stosunku do kwietnia o 0,2 pkt. proc. do poziomu 6,1 proc. - poinformowała w środę minister rodziny, pracy i polityki Elżbieta Rafalska. Odczyt ten jest zgodny z oczekiwaniami ekonomistów.

"Bezrobocie spadło o kolejne 0,2 punktu procentowego, zmalało z 6,3 proc. do 6,1 proc., a liczba zarejestrowanych bezrobotnych zbliża się do takiej liczby, jakiej do tej pory w Polsce po okresie transformacji nie było. Myślę że w czerwcu będzie poniżej jednego miliona zarejestrowanych osób bezrobotnych. Liczba osób bezrobotnych od czasu objęcia rządów przez PiS zmalała o 560 tys." - powiedziała Rafalska w środę w Sejmie.

Konsensus PAP Biznes zakładał, że stopa bezrobocia na koniec maja wyniesie 6,1 proc. wobec 6,3 proc. w kwietniu.

