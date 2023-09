"Stopa bezrobocia powinna wzrosnąć o 40-50 proc." Oto recepta milionera na poprawę sytuacji w gospodarce

"Stopa bezrobocia powinna wzrosnąć o 40-50%, aby ludzie ponownie uświadomili sobie, że pracują dla swoich szefów, a nie odwrotnie". To słowa jednego z najbogatszych Australijczyków - Tima Gurnera. O Gurnerze, biznesmenie i milionerze, zrobiło się głośno kilka dni temu, kiedy to podzielił się swoimi zaskakującymi przemyśleniami podczas panelu dyskusyjnego podczas szczytu dotyczącego nieruchomości Financial Review Property Summit.

Wystąpienie Gurnera pełne było podobnych cytatów, a filmik z jego udziałem wiralowo podbił internet, po czym pojawiło się mnóstwo komentarzy, głównie negatywnych, choć nie tylko.

Gurner Group founder Tim Gurner tells the Financial Review Property Summit workers have become "arrogant" since COVID and "We've got to kill that attitude." https://t.co/lcX3CCxGuj pic.twitter.com/f9HK2YZRRE