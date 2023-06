Bezrobocie w Polsce spadło. Jest najniższe w całej UE

W IT już nie ma kokosów? Realne płace rosną wolniej niż inflacja Choć średnie wynagrodzenie rodzimych specjalistów w sektorze IT wzrosło, to jednak podwyżki były niższe niż poziom inflacji – wynika z badania „Raport Płacowy 2023”, przeprowadzonego przez firmę badawczą Valueships na zlecenie Organizacji Pracodawców Usług IT – SoDA.