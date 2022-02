Stoltenberg: sytuacja wokół Ukrainy skłania nas do ostrożnego optymizmu, ale nie widać oznak deeskalacji

fot. JOHANNA GERON / / Reuters

Sytuacja wokół Ukrainy skłania nas do ostrożnego optymizmu. Decyzja o przystąpieniu Ukrainy do NATO zależy od 30 członków Sojuszu – stwierdził sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w wywiadzie dla dziennika „Le Figaro” w środę.

„Do tej pory nie widzieliśmy żadnych oznak rosyjskiej deeskalacji. Ale oczywiście będziemy uważnie monitorować to, co robią. Zachęcamy ich do wycofania sił z granicy z Ukrainą. Jednak to, co widzieliśmy po stronie rosyjskiej, to oznaki chęci kontynuowania wysiłków dyplomatycznych. Sytuacja skłania nas do ostrożnego optymizmu” – stwierdził Stoltenberg pytany, czy będzie wojna Rosji z Ukrainą.

„Tak czy inaczej, rozmieszczenie wojsk wokół Ukrainy jest nadal masowe i bezprecedensowe. Rosja zawsze może przeprowadzić atak w bardzo krótkim czasie. Ta sytuacja jest bardzo poważna. Jesteśmy gotowi do podjęcia działań dyplomatycznych. Wysłaliśmy do Rosji nasze propozycje do dyskusji, które obejmują szeroki zakres tematów, jak kontrola zbrojeń, przejrzystość ćwiczeń czy redukcja ryzyka. Zaproponowaliśmy im powrót do Rady NATO-Rosja. Ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi” – zastrzegł sekretarz generalny NATO.

Pytany o przystąpienie Ukrainy do NATO Stoltenberg stwierdził, że: „Ukraina ma prawo do podejmowania własnych decyzji (…) Szwecja i Finlandia są partnerami niebędącymi członkami, ale ściśle z nimi współpracujemy. Szanujemy aspiracje Ukrainy do przystąpienia do Sojuszu. Pomagamy jej przeprowadzić reformy. Ale ostatecznie o członkostwie zadecyduje 30 członków NATO”.

Pytany, jak zareagowałoby NATO, gdyby Rosja uznała secesję wschodnich regionów Ukrainy, szef Sojuszy stwierdził, że: „Byłoby to wyraźnym naruszeniem integralności terytorialnej Ukrainy. Regiony Doniecka i Ługańska są częścią uznanych na arenie międzynarodowej granic Ukrainy. Byłoby to wtedy pogwałceniem porozumień mińskich. Uznanie regionów ługańskiego i donieckiego byłoby sprzeczne z wysiłkami podejmowanymi w ramach spotkań w formacie normandzkim”.

„Już wzmocniliśmy naszą obecność, wysyłając dodatkowe wojska w rejon Bałtyku. Jest to odpowiedź na wzmożone napięcia spowodowane nagromadzeniem rosyjskich sił zbrojnych wokół Ukrainy. Zwiększyliśmy przygotowanie sił reagowania NATO. W razie potrzeby nadal możemy je szybko wzmocnić. Kilku sojuszników zmobilizowało oddziały. Poza tym rozważamy w dłuższej perspektywie dostosowanie naszej obecności na wschodniej flance, w tym batalion w Rumunii i innych krajach regionu Morza Czarnego. Nie podjęto jeszcze żadnej decyzji, ale z zadowoleniem przyjmuję francuską propozycję poprowadzenia grupy bojowej w Rumunii” - zapewnił Stoltenberg.

„Inwazja (na Ukrainę – red. ) byłaby wyraźnym naruszeniem Aktu Stanowiącego (w którym NATO zobowiązuje się nie rozmieszczać broni jądrowej na terytorium swoich nowych członków - red). Ale Sojusz pozostaje związany tym aktem" – poinformował szef NATO.

„Autorytarne mocarstwa, jak Rosja i Chiny, próbują ustanowić nowy porządek świata, który nie byłby oparty na zasadach międzynarodowych, ale na strefach wpływów, w których wielkie mocarstwa mogłyby decydować, co inni mogą zrobić, a co nie. W NATO wierzymy w demokrację, wolność i prawo każdego narodu do dokonywania własnych wyborów. Rosja i Chiny nie podzielają tych wartości. Wyjaśnili to jasno, mówiąc, że nie powinniśmy szanować wolnej decyzji suwerennych narodów” – podsumował Stoltenberg.

"Nasze zobowiązania w dziedzinie bezpieczeństwa zbiorowego są niewzruszone"

Zobowiązania USA w dziedzinie bezpieczeństwa zbiorowego pozostaną niewzruszone - oświadczył w środę w Brukseli sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin.

"Uznajemy art. 5 (Traktatu Północnoatlantyckiego) i zasady zbiorowego bezpieczeństwa. Nasze zobowiązania w dziedzinie bezpieczeństwa zbiorowego pozostaną niewzruszone w przyszłości" - powiedział Austin w Brukseli przed rozpoczęciem posiedzenia ministrów obrony krajów NATO.

Wcześniej tego samego dnia, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, mówiąc o sytuacji Ukrainy, podkreślił, że "w terenie" nie widać deeskalacji ze strony Rosji. Dodał jednak, że istnieje nadzieja, że Rosja wybierze rozwiązanie dyplomatyczne.

"Czas pokaże, czy nastąpi wycofanie się Rosji. Widzimy, że zwiększyli liczbę żołnierzy, a więcej żołnierzy jest w drodze" – powiedział Stoltenberg.

"Jeśli naprawdę zaczną wycofywać siły, to przyjmiemy to z radością. Tymczasem widzimy ruchy wojsk tam i z powrotem (...). Nie potwierdza to prawdziwego wycofania" - skonstatował.

Von der Leyen: rząd rosyjski próbował nas podzielić, ale ich próba się nie powiodła

Rząd rosyjski próbował nas podzielić, ale ich próba się nie powiodła. Unia Europejska i jej partnerzy transatlantyccy są zjednoczeni w tym kryzysie - mówiła podczas debaty w PE szefowa KE Ursula von der Leyen.

Podkreśliła też, że Ukraina jest suwerennym krajem i dokonuje wyborów dotyczących własnej przyszłości. "Ale Kremlowi się to nie podoba i grozi wojną. To jest istota obecnej eskalacji" - mówiła.

Dodała, że UE stoi po stronie Ukrainy. "Nie możemy zaakceptować podejścia, że Kreml powinien decydować o tym, czego Ukraińcy mogą, a czego nie mogą pragnąć. Idee stref wpływów to duchy ubiegłego wieku. Ten kryzys dotyczy Ukrainy, ale nie tylko. Chodzi o to, co to znaczy być suwerennym, niezależnym i wolnym krajem w XXI wieku. Chodzi o prawo każdego do życia wolnego od strachu. Chodzi o prawo każdego kraju do decydowania o własnej przyszłości. I to jest przesłanie, które nasza Unia przekazuje Kremlowi" - zaznaczyła.

Dodała, że ma szczerą nadzieję, iż Kreml nie rozpęta wojny w Europie. "Wczoraj Rosja z pewnością wysyłała sprzeczne sygnały. Z jednej strony władze ogłaszają wycofanie wojsk rosyjskich. Z drugiej strony Duma głosuje za formalnym uznaniem Doniecka i Ługańska za niepodległe republiki" - wskazała.

Przypomniała, że na początku tego miesiąca rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow napisał 36 listów do każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i sojusznika NATO z szeregiem żądań. W zamian otrzymał dwa listy: jeden od Josepa Borrella w imieniu Unii Europejskiej i jeden od Jensa Stoltenberga w imieniu NATO.

"Po raz kolejny rząd rosyjski próbował nas podzielić. Ale ich próba się nie powiodła. Unia Europejska i jej partnerzy transatlantyccy są zjednoczeni w tym kryzysie. A nasze wezwanie do Rosji jest jasne: nie wybierajcie wojny. Droga współpracy między nami a Rosją jest wciąż możliwa" - zaznaczyła.

Przyznała, że NATO nie dostrzega oznak redukcji rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą. "A jeśli Kreml wybierze przemoc wobec Ukrainy, nasza odpowiedź będzie silna i zjednoczona. Komisja Europejska i ESDZ ściśle współpracowały ze wszystkimi państwami członkowskimi w celu przygotowania solidnego i kompleksowego pakietu potencjalnych sankcji. Pracowaliśmy w ścisłej współpracy z naszymi przyjaciółmi w USA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. (...) W przypadku rosyjskiej agresji reakcja Europy będzie szybka i zdecydowana. Nie mówimy tylko o zamrożeniu aktywów i zakazie podróżowania dla Rosjan. Strategicznym interesem Rosji jest dywersyfikacja jej jednostronnej gospodarki i wypełnienie obecnych luk. Ale do tego potrzebują technologii, w których jesteśmy światowym liderem. Komponentów high-tech, od których Rosja jest prawie całkowicie zależna od nas. Nasze sankcje mogą bardzo mocno uderzyć i Kreml dobrze o tym wie" - powiedziała.

"W ciągu ostatnich tygodni przyjrzeliśmy się wszystkim możliwym scenariuszom zakłóceń na wypadek, gdyby Rosja zdecydowała się na częściowe lub całkowite przerwanie dostaw gazu do UE. I mogę powiedzieć, że nasze modele pokazują, że tej zimy jesteśmy teraz raczej bezpieczni. Ponadto wspólnie z państwami członkowskimi opracowaliśmy nowy zestaw środków nadzwyczajnych, które moglibyśmy uruchomić w przypadku całkowitego przerwania dostaw. Ale jedną z lekcji, jaką możemy już wyciągnąć z tego kryzysu, jest to, że musimy zdywersyfikować nasze źródła energii, pozbyć się zależności od rosyjskiego gazu i mocno inwestować w odnawialne źródła energii" - wskazała.

Brytyjski minister obrony: nie mamy dowodów na wycofywanie wojsk przez Rosję Wielka Brytania do tej pory nie widziała żadnych dowodów na to, że Rosja wycofuje wojska rozmieszczone w pobliżu granicy z Ukrainą - powiedział w środę minister obrony Ben Wallace. Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało we wtorek, że niektóre zaplanowane ćwiczenia wojskowe zostały zakończone i pewna liczba żołnierzy zmierza z powrotem do swoich baz. "Nie widzieliśmy obecnie żadnych dowodów tego wycofanie" - powiedział Wallace w Times Radio. Z kolei w rozmowie ze Sky News mówił, iż działania Rosji należy oceniać nie na podstawie jej słów, lecz czynów i zwrócił uwagę, że gdyby celem władz w Moskwie były tylko ćwiczenia, żołnierze nie zakładaliby banków krwi i szpitali polowych oraz nie przenosili broni strategicznej. "To całkiem jasne, że ich zamiarem w stosunku do Ukrainy jest zmiana jej zachowania i faktycznie też zmiana stosunku NATO do Ukrainy, i robią to, grożąc inwazją" - mówił. Jak dodał, dane wywiadu pokazują, że Rosjanie mają 60 proc. wszystkich sił lądowych na granicy z Ukrainą i znaczną część floty na morzu. "Z ukraińskiego punktu widzenia, są oni otoczeni przez bardzo dużą liczbę wojsk w gotowości. Myślę, że to trwa, że (Rosjanie) nie zdjęli nogi z gazu" - ocenił Wallace, który w środę weźmie udział w Brukseli w spotkaniu ministrów obrony państw NATO.

Z Paryża Katarzyna Stańko. Z Brukseli Artur Ciechanowicz. Ze Strasburga Łukasz Osiński (PAP)

