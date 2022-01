Szef NATO: Istnieje realne ryzyko nowego konfliktu zbrojnego

/ Twitter

Istnieją różnice zdań między Rosją a NATO w kwestii Ukrainy i nie będą one łatwe do przełamania – poinformował w środę szef NATO Jens Stoltenberg po posiedzeniu Rady NATO-Rosja w Brukseli.

„Istnieją znaczące różnice między NATO a Rosją” – podkreślił na konferencji po rozmowach w kwaterze głównej NATO.

„Nasze różnice nie będą łatwe do zniwelowania, ale to pozytywny znak, że wszyscy sojusznicy NATO i Rosja zasiedli przy tym samym stole i zajęli się merytorycznymi tematami” - wskazał.

Stoltenberg podkreślił, że NATO potwierdziło swoją politykę otwartych drzwi. Poinformował również, że Rosja nie ma prawa weta w sprawie tego, czy Ukraina może zostać członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przekazał też, że sojusznicy NATO wezwali Rosję do deeskalacji sytuacji na Ukrainie.

Szef NATO Jens Stoltenberg poinformował na konferencji w Brukseli, że sojusznicy NATO wezwali Rosję do wycofania swoich sił wojskowych z Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Podkreślił, że NATO stoi na stanowisku, że „nie będzie kompromisów w sprawie podstawowych zasad”. Wskazał też, że koncepcja, iż rozszerzenie NATO jest działaniem agresywnym, jest całkowicie nieprawdziwa.

Szef NATO przekazał też, że zaproponował Rosji kolejne spotkania w tej sprawie, a Rosja odpowiedziała, że nie jest na to gotowa.

„NATO dało jasno do zrozumienia, że jesteśmy gotowi zaplanować serię spotkań dotyczących szerokiego zakresu różnych tematów, w tym pocisków i wzajemnej weryfikacji limitów pocisków w Europie. (...) Strona rosyjska dawała do zrozumienia, że nie jest na to gotowa" – powiedział po spotkaniu.

Wskazał jednocześnie, że obie strony przeprowadziły "otwartą dyskusję" na wiele tematów, a spotkanie było przydatne.

NATO może skierować dodatkowe wojska na terytorium wschodnich sojuszników, jeśli Rosja ponownie użyje siły przeciwko Ukrainie - powiedział sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg.

"Jeżeli Rosja po raz kolejny użyje siły przeciwko Ukrainie i dalej będzie najeżdżać Ukrainę, musimy poważnie zastanowić się nad potrzebą dalszego zwiększenia naszej obecności we wschodniej części sojuszu” – powiedział Stoltenberg w Brukseli po spotkaniu NATO-Rosja.

Stwierdził, że istnieje realne ryzyko nowego konfliktu zbrojnego i dodał, że NATO „zrobi wszystko, aby zapobiec” takiemu scenariuszowi.

USA i sojusznicy z NATO wspólnie odrzucili główne rosyjskie propozycje dotyczące bezpieczeństwa - poinformowała w środę w Brukseli wiceszefowa dyplomacji USA Wendy Sherman po zakończeniu obrad Rady NATO-Rosja. Zadeklarowała, że NATO nie pozwoli na zatrzaśnięcie "otwartych drzwi" Sojuszu.

"Stany Zjednoczone i nasi sojusznicy z NATO byli zjednoczeni w odpowiedzi na komentarze wiceministrów Gruszki i Fomina, w tym dotyczących niektórych głównych rosyjskich propozycji, które po prostu są nie do przyjęcia" - powiedziała Sherman, relacjonując obrady Rady NATO-Rosja.

Dodała przy tym, że USA i NATO są gotowe do dalszych dyskusji na temat ograniczeń dotyczących pocisków rakietowych i ćwiczeń wojskowych w Europie.

Rosja nie zobowiązała się do deeskalacji napięć podczas obrad Rady NATO-Rosja - przekazała wiceszefowa dyplomacji USA Wendy Sherman. Dodała, że USA i NATO są przygotowane na każdy scenariusz.

"Mam nadzieję, że kiedy wiceminister spraw zagranicznych Gruszko i wiceminister obrony Fomin wrócą do Moskwy i poinformują o przebiegu rozmów prezydenta Rosji, to zrozumieją - a prezydent Rosji się z tym zgodzi - że dyplomacja jest słuszną ścieżką" - powiedziała Sherman, dodając jednak, że Rosja nie zapowiedziała podczas rozmów, że wycofa wojska spod granicy Ukrainy.

Dodała, że wybór ścieżki dyplomacji lub eskalacji należy do Rosji, ale NATO i USA są przygotowane na każdy ze scenariuszy. Podkreśliła, że przedstawiciele Moskwy ani nie potwierdzili, ani nie odrzucili propozycji dalszych rozmów. Nie zobowiązali się też do wycofania wojsk znad granicy z Ukrainą i deeskalacji napięć.

Trudno spodziewać się, że gaz popłynie przez Nord Stream 2 w razie rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie - oświadczyła wiceszefowa dyplomacji USA Wendy Sherman po zakończeniu spotkania Rady NATO-Rosja.

Pytana podczas konferencji prasowej o to, czy USA i Niemcy mają wspólne stanowisko co do przyszłości bałtyckiego gazociągu w razie wznowienia rosyjskiej agresji na Ukrainię, Sherman powtórzyła stanowisko wyrażone wcześniej przez sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena.

"Nord Stream 2 to rosyjski projekt geopolityczny (...) W tej chwili gaz nie płynie przez niego, a niemiecka agencja zawiesiła proces certyfikacji. Trudno spodziewać się, że gaz popłynie przez gazociąg, jeśli Rosja wznowi agresję przeciwko Ukrainie" - powiedziała. (PAP)

osk/ mal/