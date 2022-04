Stoltenberg: NATO planuje stałą obecność wojskową na granicy

fot. Thierry Monasse / / dpa

NATO jest „w samym środku bardzo fundamentalnej transformacji”, która będzie odzwierciedlać „długoterminowe konsekwencje” działań rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, powiedział Stoltenberg w opublikowanym w sobotę wywiadzie dla gazety.

NATO pracuje nad planami stałej obecności wojskowej na swojej granicy w celu zwalczania przyszłej rosyjskiej agresji, donosi The Telegraph, powołując się na sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga.

„To, co teraz widzimy, to nowa rzeczywistość, nowa normalność dla europejskiego bezpieczeństwa. Dlatego poprosiliśmy teraz naszych dowódców wojskowych o zapewnienie opcji dla tego, co nazywamy resetem, długoterminową adaptacją NATO” – cytuje Stoltenberga.

Stoltenberg, który przedłużył swoją kadencję szefa sojuszu o rok, powiedział również w wywiadzie, że decyzje o resecie zostaną podjęte na szczycie NATO, który odbędzie się w Madrycie w czerwcu.

Inwazja Rosji na Ukrainę wywołała największy kryzys uchodźczy w Europie od czasów II wojny światowej i skłoniła zachodnie kraje do przemyślenia swojej polityki obronnej- pisze The Telegraph. (PAP)

wr/