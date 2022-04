Stoltenberg: Członkowie NATO wzmocnią wsparcie dla Ukrainy

/ NATO

Członkowie NATO zgodzili się wzmocnić wsparcie dla Ukrainy odpierającej rosyjską inwazję i dostarczają temu krajowi szeroką gamę systemów uzbrojenia - powiedział w czwartek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Sojuszu w Brukseli.

Stoltenberg przekazał również, że członkowie NATO uzgodnili, iż zrobią więcej, aby pomóc innym partnerom i wzmocnić ich zdolność do samoobrony, w tym Gruzji oraz Bośni i Hercegowinie.

Sojusznicy - jak mówił - potępili "przerażające morderstwa cywilów, które widzieliśmy w Buczy i innych miejscach niedawno wyzwolonych spod rosyjskiej kontroli". "Wszyscy odpowiedzialni za te okrucieństwa muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności" - zaznaczył.

Stoltenberg wskazał, że rozmowy na szczeblu szefów dyplomacji dotyczyły też wsparcia Ukrainy w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz dostarczenia sprzętu, który pomoże Ukrainie chronić się przed zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi.

Poruszył też kwestię Chin. "Widzieliśmy, że Chiny nie chcą potępiać rosyjskiej agresji. Pekin przyłączył się do Moskwy, kwestionując prawo narodów do wyboru własnej drogi. To dla nas wszystkich poważne wyzwanie. A to sprawia, że jeszcze ważniejsze jest, abyśmy wspólnie bronili naszych wartości" - wskazał Stoltenberg.

Ministrowie omówili także dalsze postępowanie wobec Rosji. "Sankcje wprowadzone przez członków NATO i naszych partnerów są bezprecedensowe i niszczą machinę wojenną prezydenta Putina. Musimy kontynuować skoordynowaną presję, aby pomóc zakończyć tę bezsensowną wojnę" - zaznaczył sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Kułeba po spotkaniu ministrów NATO: nie mam wątpliwości, że Ukraina będzie miała broń potrzebną do walki

Dyskusja na szczycie NATO nie dotyczyła tego, jaką broń otrzyma Ukraina, ale raczej tego, kiedy to się stanie; nie mam wątpliwości, że Ukraina będzie miała broń konieczną do walki z Rosją - powiedział w czwartek ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba.

Jeszcze przed spotkaniem w Brukseli szefów dyplomacji państw NATO, w którym brał udział Kułeba, ukraiński minister podkreślał konieczność pilnych dostaw broni dla walczącego kraju.

"Przyjechałem tu dzisiaj, by omówić trzy najważniejsze kwestie: broń, broń i broń. Pilne potrzeby Ukrainy, trwałość dostaw i długoterminowe rozwiązania, które pozwolą przetrwać Ukrainie" - pisał Kułeba w czwartek rano na Twitterze, po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

Zdaniem szefa ukraińskiej dyplomacji posiedzenie ministrów spraw zagranicznych państw NATO pokazało "silne zjednoczenie sojuszników i partnerów w sprawie Ukrainy". Postanowiono też podjąć "bardzo konkretne kroki, które mają nas wesprzeć"; przedstawiłem nasze priorytety i podkreśliłem ich pilność - relacjonował spotkanie na Twitterze Kułeba.

Ukraiński minister powiedział również dziennikarzom po posiedzeniu ministrów, że bitwa o Donbas, będzie przypominała II wojnę światową, z dużymi operacjami i tysiącami czołgów, samolotów i transporterów opancerzonych. Władze ukraińskie i zachodnie od kilku dni informują o przegrupowywaniu się sił rosyjskich zaznaczając, że ich celem jest skoncentrowanie się na nowej ofensywie w Donbasie.

Kułeba przekazał również, że wziął udział w spotkaniu ministrów grupy G7, podczas którego rozmawiano o nowych formach wsparcia wojskowego, ekonomicznego i humanitarnego dla Ukrainy.

"Ukraina proponuje uczciwą umowę: świat dostarczy nam wszelką pomoc, której potrzebujemy; my będziemy walczyć i pokonamy Putina na Ukrainie" - napisał na Twitterze.

Autor: Łukasz Osiński

