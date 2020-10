Stolica szykuje się na piątkowy "Marsz na Warszawę" Strajku Kobiet

fot. Andrzej Hulimka / FORUM

W piątek po południu w stolicy trwają przygotowania do organizowanej przez Ogólnopolski Strajk Kobiet demonstracji pod hasłem "Marsz na Warszawę", zapowiadanej jako kulminacja protestów w tym tygodniu. Demonstranci mają wyruszyć o godz. 17 z trzech centralnych punktów stolicy.

Na stołecznych ulicach widać zwiększoną obecność policji oraz żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy obu służb jest obecnych m.in. pod Kościołem pw. św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży oraz Bazyliką Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu, przed którą w ubiegłą niedzielę doszło do przepychanek między demonstrującymi a kontrmanifestującymi ze środowisk narodowych. Funkcjonariusze policji i Żandarmerii Wojskowej gromadzą się również pod Sejmem, który odgrodzony jest barierkami.

"Monitorujemy sytuację na mieście, będziemy pilnować tych miejsc, w których do tej pory dochodziło do łamania prawa, niszczenia mienia, malowania napisów na fasadach kościołów. Spodziewamy się największego protestu od momentu ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego i na to się przygotowujemy" - powiedział PAP rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak.

Jak wskazywał, w piątek stołeczna policja otrzymała wsparcie z innych garnizonów w kraju, co jest "częstą praktyką w przypadku innych tak wielkich protestów". "Manifestacje będą zabezpieczać także policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, szczególnie pod kątem zabezpieczenia ruchu pojazdów i ludzi. Policjanci będą także kontrolować drogi dojazdowe do Warszawy. Mogą być kontrolowane zarówno osoby, jak i przewożone ładunki" - dodał.

"Musimy mieć świadomość, że dzisiejsza doba jest największa, jeśli chodzi o liczbę zakażeń. Z jednej strony rozumiemy emocje, które towarzyszą protestom, jednak z drugiej nie możemy zapominać o ograniczeniach dotyczących organizacji zgromadzeń. Ich organizatorzy muszą liczyć się z konsekwencjami" - podkreślił rzecznik KSP.

Inicjatorzy akcji "Marsz na Warszawę" zapraszali do protestu osoby z całej Polski. Na warszawskich dworcach i w ich okolicach pojawiło się w związku z tym więcej niż zwykle patroli SOK. "Są to zarówno patrole piesze, jak i zmotoryzowane" - powiedział w rozmowie z PAP zastępca komendanta Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Warszawie Witold Kryśkiewicz.

Formalnie protest ma rozpocząć się o godz. 17. Demonstranci mają ruszyć jednocześnie z placu Zawiszy, spod Kancelarii Premiera w Al. Ujazdowskich oraz z Placu Zamkowego. Dalsze informacje dotyczące przebiegu piątkowego protestu mają być udzielane na bieżąco w mediach społecznościowych.

"Dzisiaj jest piątek. Dzisiaj jest dzień mobilizacji. Jedziemy na Warszawę" - mówiła w piątek podczas konferencji prasowej liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Marta Lempart. "Zobaczymy, czy będzie nas więcej niż policji, służb i tych wszystkich innych osób ściągniętych w panice przez władze do Warszawy, bo nasza teoria i nasza praktyka też jest taka, że władzy i jej funkcjonariuszy jest zawsze mniej niż ludzi protestujących i walczących o wolność" - dodała.

Solidarność z protestem wyrażana jest m.in. poprzez widoczne w oknach niektórych budynków plakaty z charakterystyczną błyskawicą - symbolem Strajku Kobiet - oraz sprzeciwu wobec zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Na ulicach widać jednak na razie głównie służby mające zabezpieczać protest, a nie samych protestujących.

Demonstracje w całej Polsce odbywają się od ubiegłego czwartku, kiedy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Ich głównym organizatorem jest Ogólnopolski Strajk Kobiet.

W poniedziałek zorganizowano akcję polegającą na blokowaniu kluczowych punktów komunikacyjnych w miastach. W środę organizatorzy strajku namawiali do tego, by w ramach protestu nie pójść do pracy. Oprócz zaplanowanych akcji w całym kraju odbywały się również dziesiątki protestów, w ramach których manifestujący spontanicznie gromadzili się w kluczowych punktach swoich miast i miasteczek. (PAP)

